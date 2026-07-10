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El Trofeo Diputación de herramienta disputa su final el día 18 de julio

Sabino-Chamorro y Carlos Josemi ganan en la segunda jornada

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

 Sabino-Chamorro y Carlos Josemi fueron los vencedores de los partidos de la segunda jornada del campeonato de paleta de cuero de la Diputación de Zamora, los encuentros se celebraron en la tarde del jueves en el frontón "José Ramos" de Moraleja del Vino.

En el grupo "A" Sabino - Chamorro vencieron a Vecino - Adrián 15-12, 15-14 y en el grupo "B", Carlos y Josemi dieron la sorpresa al imponerse por 14-15, 15-13 y en el último set 10-8.

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Las finales se celebrarán el 18 de julio. 

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