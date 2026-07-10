El Trofeo Diputación de herramienta disputa su final el día 18 de julio
Sabino-Chamorro y Carlos Josemi ganan en la segunda jornada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Sabino-Chamorro y Carlos Josemi fueron los vencedores de los partidos de la segunda jornada del campeonato de paleta de cuero de la Diputación de Zamora, los encuentros se celebraron en la tarde del jueves en el frontón "José Ramos" de Moraleja del Vino.
En el grupo "A" Sabino - Chamorro vencieron a Vecino - Adrián 15-12, 15-14 y en el grupo "B", Carlos y Josemi dieron la sorpresa al imponerse por 14-15, 15-13 y en el último set 10-8.
Las finales se celebrarán el 18 de julio.
- Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
- La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
- Récord de empresas que facturan más de un millón de euros en Zamora, con una recaudación del IAE que se dispara un 35% en un lustro
- Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo
- Nace 'Asovino Joven' para garantizar el relevo generacional en el sector
- El colegio Medalla Milagrosa de Zamora gana el Premio Nacional de Educación por un proyecto sobre migración
- Todo a punto para Fromago 2026: la Feria Internacional del Queso desplegará más de 500 carpas en Zamora extendiéndose por más de 40.000 metros cuadrados
- El AVE Zamora-Madrid encadena otra jornada de retraso en el tren de la mañana: la paciencia de los usuarios, al límite
Este gran vino hace historia en los Decanter World Wine Awards con 97 puntos y medalla Platinum
Ofrecido por