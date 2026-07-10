España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas.

Siga aquí el minuto a minuto del partido.

La Roja se enfrenta a un Lukaku 'revivido' 7 partidos y un gol. Hasta ahí llegaban las estadísticas de Romelu Lukaku en la recién acabada temporada 25/26. Sin embargo, ha bastado con enfundarse la camiseta de los 'Diablos Rojos' para que el delantero del Nápoles recobre ese colmillo en el área que le ha acompañado durante toda su carrera. Con tres goles, el ariete se postula como una de las grandes amenazas esta noche para España. Si bien había dudas respecto a su convocatoria, Lukaku ha dado la razón a Rudi García siendo vital para que su selección haya alcanzado esta ronda de cuartos de final.

Preocupa Pedri El gran dilema es Pedri, al que se le vio agotado y errático fallando pases fáciles en ataque. "No hace falta que me digan lo que hago mal, soy autocrítico", declaró el azulgrana tras el partido ante los lusos. La duda es si De la Fuente le dará un descanso que el canario pide a gritos dando entrada a Fabián o a Mikel Merino junto a Rodri y dejando a Olmo de enlace con el ataque.

Preocupa Pedri El gran dilema es Pedri, al que se le vio agotado y errático fallando pases fáciles en ataque. "No hace falta que me digan lo que hago mal, soy autocrítico", declaró el azulgrana tras el partido ante los lusos. La duda es si De la Fuente le dará un descanso que el canario pide a gritos dando entrada a Fabián o a Mikel Merino junto a Rodri y dejando a Olmo de enlace con el ataque.

Una España crecida España, por su parte, llega crecida por su victoria en la partida de ajedrez con Portugal. De la Fuente salió ganador al mover bien sus piezas y eso aumenta el optimismo y la credibilidad española, que siguió engrasando a jugadores como Rodri o Dani Olmo, que ofrecieron un magnífico rendimiento en Dallas ante los lusos. Sin embargo, también hay noticias inquietantes. Lamine no tuvo su partido, pero la causa tiene nombre y apellido: Nuno Mendes. Otro caso que preocupa es el de Mikel Oyarzabal, al que la ocasión fallada a los siete minutos pareció desconectar del partido. No tuvo presencia en el área y estuvo denso en la lectura de juego, su fuerte. Nada hace pensar que Borja Iglesias le releve de salida.

La 'vieja guardia' belga ya no lidera la selección de García No es una Bélgica un rival que asuste, como aquella de De Bruyne, Lukaku, Hazard, Meunier o Kompany en su punto álgido. Algunos resisten, como Lukaku, De Bruyne o Witsel, pero son carne de banquillo en este rival resabiado. El delantero, de hecho, es el revulsivo que Rudy García introduce en las segundas partes, cuando los rivales ya están cansados. Y le funciona porque ha marcado tres goles así. De Bruyne ni jugó en octavos ante Estados Unidos, partido en el que hasta Doku fue suplente.

Un partido trampa España está a dos pasos de jugar otra final del Mundial. El primero debe servir para superar un partido trampa contra Bélgica, una selección a la que le tiene tomada la medida (7 victorias y un empate en los últimos ocho encuentros) y que viene creciendo en el Mundial. Los ‘Diablos Rojos’ resucitaron milagrosamente ante Senegal en el último partido de grupo cuando iban perdiendo (2-0) en el minuto 86. Milagrosamente lograron empatar con dos goles en tres minutos y acabaron logrando el pase con un gol en el último minuto de la prórroga.