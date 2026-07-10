Erika Aspajo refuerza el puesto de base en el Recoletas Salud Zamora

El Recoletas Zamora ha anunciado este viernes la incorporación de Erika Aspajo para la temporada 2026/2027, sumando talento, energía y experiencia internacional a la plantilla que competirá una nueva campaña en Liga Femenina Challenge.

La jugadora catalana llega al conjunto naranja después de completar su trayectoria en el baloncesto universitario estadounidense, donde ha competido en la NCAA y ha demostrado una gran evolución deportiva. Aspajo es una exterior con capacidad para asumir la dirección del equipo, generar ventajas para sus compañeras y aportar intensidad en ambos lados de la pista.

Formada en el baloncesto catalán, Erika inició su camino deportivo en España, formando parte del Barça CBS, con el que consiguió el subcampeonato de Cataluña en 2018. Posteriormente dio el salto a Estados Unidos para continuar creciendo tanto a nivel académico como deportivo.

Su primera etapa universitaria llegó en Georgian Court University (2021-2024), donde se convirtió en una de las referencias del equipo. Durante sus tres temporadas acumuló unos destacados promedios de 13,2 puntos, 4,6 asistencias y 3,9 rebotes por partido, confirmando su capacidad para liderar desde el perímetro.

Su rendimiento le abrió las puertas de California State University Northridge (CSUN Matadors), programa de la NCAA Division I, donde dio un nuevo paso adelante en su carrera.

En la temporada 2024/25 disputó 19 encuentros, 13 de ellos como titular, liderando al equipo en diferentes apartados estadísticos. Fue la máxima anotadora de CSUN con 9,2 puntos por partido, además de liderar las asistencias (4,9 por encuentro) y las recuperaciones (1,5 robos por partido). También aportó 4,3 rebotes de media, reflejando su capacidad para ayudar en todas las facetas del juego.

Durante la campaña 2025/26, Erika volvió a tener un papel protagonista disputando 19 partidos (17 como titular), con medias de 7,7 puntos por encuentro, siendo la máxima asistente del equipo con 81 pases de canasta y sumando 49 recuperaciones. Entre sus actuaciones más destacadas firmó dos encuentros de 20 puntos y llegó a repartir 8 asistencias en un mismo partido.

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Con su llegada, el Recoletas Salud Zamora incorpora una jugadora exterior "versátil, con experiencia internacional y acostumbrada a asumir responsabilidades. Su capacidad para organizar el juego, encontrar a sus compañeras, amenazar desde la anotación y elevar el nivel defensivo encajan dentro del modelo competitivo del equipo", informó el club naranja.