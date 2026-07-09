Zamarat sigue de la mano de Recoletas Salud

El CD Zamarat dio este miércoles uno de los pasos más importantes de la pretemporada como fue la renovación del acuerdo de patrocinio y colaboración con el grupo Recoletas Salud que seguirá apoyando al club naranja en su nueva andadura por la Liga Challenge. El director gerente de Recoletas Zamora, Óscar Iglesias, y el presidente del CD Zamarat presentaron el nuevo acuerdo que supone una pieza fundamental en el presupuesto del club zamorano. "Un año más, nuestro sponsor principal y nuestra alma máter que cuida de nuestra salud y de nuestro proyecto será Recoletas Salud Zamora. Para nosotros es un grandísimo orgullo porque representamos a una entidad que tiene un peso específico tanto a nivel provincial como regional y nacional. Es un orgullo llevar el nombre de una empresa que defiende nuestros valores, los enfocados al tema de la salud y no podemos estar más felices y más orgullosos", señaló en el acto de la firma Carlos Baz, quien destacó asimismo que "con esta ayuda podremos seguir llevando nuestro proyecto adelante y seguir creyendo en el baloncesto femenino como un deporte puntero y que cada vez va a más. Pero sobre todo en esta provincia, poder cuidar a nuestras niñas, poder educarlas en este tipo de hábitos es importantísimo. Ya hemos llevado a cabo diversas actividades relacionadas con el tema de la salud y el deporte y queremos seguir haciéndolas en el próximo curso".

Por su parte Óscar Iglesias recordó que el acuerdo con el CD Zamarat se ha venido renovando desde la temporada 18-19, "es un tiempo en el que además ha habido momentos difíciles como fue el 2020 y nosotros encantados de acompañar al equipo, de llevar el nombre de Zamora en la camiseta con el ánimo que se conozca a esta ciudad allí a donde vaya el equipo y tenga la notiriedad que se merece", el director gerente de Recoletas Salud agradeció también al Club el haber contado con la empresa sanitaria durante este tiempo como su colaborador y patrocinador principal: "Siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis y ojalá no necesitéis que alguna jugadora requiera nuestra atención médica por alguna lesión. Espero que sea un año ilusionante y nos permita continuar en años venideros apoyando al equipo".

Carlos Baz se mostró dispuesto a que el Recoletas Salud Zamora mantenga "la misma línea que el año pasado, con muchísima ilusión, con un presupuesto muy ajustado y muy bien programado tras un ejercicio que ha ido muy bien y conforme a lo que teníamos previsto. La idea es repetir la fórmula este año. Me consta que el cuerpo técnico ya tiene muy avanzada la confección de la plantilla que seguirá la misma línea con gente joven y de muchísima proyección. Estamos dispuestos a dar guerra de nuevo, queremos volver a estar arriba y que todo el mundo siga pendiente de nosotros", y respecto al trabajo con la cantera, "queremos seguir progresando con las niñas, ya tenemos alguna jugadora en la selección de Castilla y León, y vienen por debajo otras con muy buenas maneras que tendrán que seguir progresando. Pero lo importante es el tema educativo que hay que trabajar desde niñas".

Baz destacó el trato recibido por las jugadoras del club en Recoletas para tratar sus lesiones: "Está la gente encantada porque el trato que reciben es muy bueno, todo muy rápido, una atención exquisita y los resultados siempre son buenos. Cuanto menos vengan al Hospital mejor, pero supone una garantía saber que tenemos detrás este soporte".

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Por otra parte, ayer mismo, la Federación Española publicó la relación de los equipos admitidos en la Liga Challenge que es la siguiente: Alter Enersun Al-Qázeres, Bosonit Unibasket, Cajasol Bto. Sevilla Femenino, Joventut Badalona, Domusa Teknik ISB, Fustecma Castelló, Toyota Adareva, S. Truth Maristas, MCR Lima-Horta, Melilla La Salle, Mipelletymas León, Osés, Recoletas Zamora, SPAR Gran Canaria, Unicaja Mijas y Valencia Basket. n