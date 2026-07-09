cintillo / epígrafe
El Villaralbo ficha al central Varane Konate
El defensa posee una amplia experiencia tras su paso por Don Benito, Llerenense y CD Barco, donde jugó los últimos cuatro años
M. L. S.
El CD Villaralbo anunció este jueves la incorporación de Varane Ibrahim Konate como nuevo jugador del primer equipo para la temporada 2026/27 en Tercera RFEF. Es un defensa central que promete aportar al equipo «contundencia y experiencia», ha informado el club azulón.
Konate es un central poderoso, con un gran dominio del juego aéreo y una extraordinaria capacidad para imponerse en los duelos individuales, cualidades que le han permitido consolidarse como un defensor de garantías a lo largo de su carrera.
El nuevo futbolista del CD Villaralbo cuenta con experiencia en la antigua Segunda División B, categoría en la que defendió la camiseta del CD Don Benito. Posteriormente militó en el Llerenense, donde formó parte de un equipo que disputó el play-off de ascenso, demostrando su competitividad y solidez defensiva.
Llega procedente del CD Barco, conjunto gallego en el que ha permanecido durante las últimas cuatro temporadas, «convirtiéndose en una de las referencias de su línea defensiva gracias a su regularidad, compromiso y fortaleza».
Con la incorporación de Varane Ibrahim Konate, el CD Villaralbo suma a su plantilla un futbolista de amplia experiencia y gran capacidad competitiva, que llega con la ilusión de ayudar al equipo a alcanzar los objetivos marcados para esta nueva temporada.
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