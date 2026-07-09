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Pau Ortega jugará su tercera temporada en el BM Zamora

Pau Ortega, en un lanzamiento a puerta

Pau Ortega, en un lanzamiento a puerta / BMZ

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Pau Ortega seguirá liderando al Caja Rural Balonmano Zamora una temporada más

El Caja Rural Balonmano Zamora y Pau Ortega han alcanzado un acuerdo para la renovación del jugador catalán Pau Ortega, que continuará vistiendo la camiseta pistacho durante la temporada 2026/2027 y cumplirá así su tercera campaña como Guerrero de Viriato.

Desde su llegada a Zamora, Ortega no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los grandes referentes deportivos del equipo. Su talento, capacidad goleadora y personalidad sobre la pista le han llevado a asumir un papel protagonista en los encuentros de mayor exigencia, siendo una pieza decisiva en el ascenso del conjunto pistacho a la División de Honor Plata.

Su renovación supone una "magnífica noticia para el club, que asegura la continuidad de uno de los pilares del proyecto en una temporada ilusionante marcada por el regreso a la segunda categoría del balonmano nacional".

Tras hacerse oficial su continuidad, Pau Ortega mostraba su satisfacción por seguir formando parte de la familia pistacho, "estoy muy feliz de seguir en Zamora. Desde que llegué me he sentido como en casa y eso es gracias al club, a mis compañeros y, sobre todo, a una afición que siempre está a nuestro lado. Afrontamos una temporada muy exigente, pero también muy ilusionante. Estoy convencido de que, con el trabajo de este grupo y el apoyo del Ángel Nieto, vamos a competir al máximo y a dejarnos la piel por este escudo."

La dirección deportiva del Caja Rural Balonmano Zamora valora muy positivamente la continuidad del jugador catalán, “su renovación era una prioridad porque, además de su calidad deportiva, transmite unos valores que encajan plenamente con la identidad del Balonmano Zamora”, ha señalado en Club en una nota de prensa.

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Con la renovación de Pau Ortega, el Caja Rural Balonmano Zamora mantiene en su plantilla "a uno de los jugadores llamados a marcar diferencias en la División de Honor Plata y continúa consolidando un bloque competitivo, ambicioso y plenamente identificado con los valores del club".

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