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Montañismo

Martín Ramos alcanza los 6.400 metros en el Gasherbrum I

La expedición instala el Campo 2 y regresa al campamento base por el mal tiempo

El campo base de los Gasherbrum

El campo base de los Gasherbrum / CH

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

La expedición en la que se encuentra el zamorano Martín Ramos para ascender al Gaherbrum 1 alcanzó los 6.400 metros para instalar el Campo 2 en el proceso de aclimatación a la altura y de equipación de la ruta hacia la cumbre de este "ochomil" del Karakorum. El tiempo comenzó a complicarse y los montañeros decidieron regresar al campo base para esperar una nueva ventana de buen tiempo en la que, seguramente, intentarán el ataque a la cumbre, aunque tendrán que pasar varios días para que se produzca. La marcha entre los dos primeros campamentos ha sido relativamente sencilla ya que no había demasiado hielo. El zamorano Martín Ramos intentará alcanzar su undécimo ocho mil en una expedición en la que también están el asturiano Jorge Egocheaga y el rumano Horia Colibasanu.

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