Eva Carregosa se lesiona y no renovará con el Recoletas

El CD Zamarat ha anunciado este jueves que la jugadora Eva Carregosa no renovará con el equipo naranja de Liga Challenge tras sufrir una lesión jugando con la Selección de Portugal. Carregosa fue una pieza fundamental en el equipo que el pasado año jugó el play off de ascenso y estaba dispuesta a continuar una temporada más a las órdenes de Raúl Pérez, pero este contratiempo lo impedirá.

Carregosa renonoció que "tenía muchas ganas de jugar una temporada más con el Zamarat, pero he sufrido una lesión con la Selección que me lo impide", y no dudó en dar las "gracias por este año en Zamora y por el cariño que me habeis dado. Os deseo mucha suerte en la próxima temporada en Liga Challenge", ha dicho la base.