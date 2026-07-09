CN Zamora firma una actuación histórica en el Nacional Master

El Club Deportivo Natación Zamora ha completado una de las páginas más brillantes de su historia reciente tras su sobresaliente participación en el XXXVI Campeonato de España Open de Verano Natación Masters, celebrado en las instalaciones de Logroño. La cita, caracterizada por un nivel competitivo altísimo, reunió a un total de 1.588 nadadores procedentes de 198 clubes de toda la geografía nacional. Ante semejante nivel de exigencia, la delegación zamorana —compuesta por un equipo de 17 valientes nadadores— demostró el excelente estado de forma en el que se encuentra el club. El esfuerzo colectivo e individual se tradujo en una extraordinaria cosecha de 7 medallas nacionales (3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce), numerosas posiciones de finalistas y un total de 12 nuevos Récords de Castilla y León (7 en pruebas individuales y 5 en las modalidades de relevos).

Una espectacular lluvia de metales en las categorías femeninas

En el apartado individual, las nadadoras zamoranas de la categoría +30 monopolizaron los puestos de honor del campeonato. Sara Pomar Solana completó una actuación perfecta para enmarcar, proclamándose triple campeona de España tras colgarse la medalla de oro en los 200m Braza, 200m Estilos y 400m Estilos. A esta espectacular hazaña sumó una medalla de plata en los 100m Braza. Además, su exhibición en el agua sirvió para establecer dos nuevas plusmarcas autonómicas (en los 100m Braza y los 200m Estilos).

El festival de podios continuó con paso firme gracias a Irene Fernández Sánchez, quien cuajó un torneo soberbio proclamándose subcampeona de España con una medalla de plata en la durísima prueba de los 400m Estilos y añadiendo, además, una medalla de bronce en los 100m Mariposa. Por su parte, Eva Espinosa Cano también se subió al tercer cajón del podio para adjudicarse la medalla de bronce en los 200m Braza, completando su gran campeonato con un cuarto puesto y un nuevo Récord de Castilla y León en los 200m Mariposa.

En la categoría masculina, Mario Mosquera Froufe acarició el metal con una excelente 4ª posición en los 200m Mariposa que, además, significó un nuevo Récord de Castilla y León. También batieron récords regionales individuales de forma brillante Ángel Cuadrado Pérez (tanto en 50m como en 100m Libre) y Luis Ignacio Fernández Llanos (en 50m Braza).

El orgullo de los relevos zamoranos

El espíritu de equipo del C.D.N. Zamora quedó patente en las vibrantes pruebas por relevos, donde el club plantó cara a las estructuras más potentes del país. La perfecta sincronización de los nadadores zamoranos propició la caída de 5 nuevos Récords de Castilla y León en relevos.

Especial mención merece la 4ª posición nacional obtenida por el relevo Mixto 4 x 100m Libre +120, que se quedó a las puertas de las medallas, así como las meritorias 6ª y 7ª posiciones logradas en diferentes modalidades, unos resultados que confirman la solidez del proyecto deportivo del club en todas las categorías de edad.

TODOS LOS RESULTADOS DETALLADOS

CATEGORÍAS FEMENINAS

Sara Pomar Solana (+30): 1ª posición y Medalla de Oro en 200m Braza (2:49.16); 1ª posición, Medalla de Oro y Nuevo Récord de CyL en 200m Estilos (2:34.66); 1ª posición y Medalla de Oro en 400m Estilos (5:28.75); 2ª posición, Medalla de Plata y Nuevo Récord de CyL en 100m Braza (1:19.05).

1ª posición y Medalla de Oro en 200m Braza (2:49.16); 1ª posición, Medalla de Oro y Nuevo Récord de CyL en 200m Estilos (2:34.66); 1ª posición y Medalla de Oro en 400m Estilos (5:28.75); 2ª posición, Medalla de Plata y Nuevo Récord de CyL en 100m Braza (1:19.05). Irene Fernández Sánchez (+30): 2ª posición y Medalla de Plata en 400m Estilos (5:49.58); 3ª posición y Medalla de Bronce en 100m Mariposa (1:11.70); 5ª posición en 50m Braza (36.47); 6ª posición en 100m Braza (1:21.32).

2ª posición y Medalla de Plata en 400m Estilos (5:49.58); 3ª posición y Medalla de Bronce en 100m Mariposa (1:11.70); 5ª posición en 50m Braza (36.47); 6ª posición en 100m Braza (1:21.32). Eva Espinosa Cano (+30): 3ª posición y Medalla de Bronce en 200m Braza (2:55.09); 4ª posición y Nuevo Récord de CyL en 200m Mariposa (3:06.13); 4ª posición en 100m Braza (1:20.26).

3ª posición y Medalla de Bronce en 200m Braza (2:55.09); 4ª posición y Nuevo Récord de CyL en 200m Mariposa (3:06.13); 4ª posición en 100m Braza (1:20.26). María Victoria García López (+70): 4ª posición en 100m Libre (2:32.14); 5ª posición en 50m Espalda (1:20.97); 5ª posición en 100m Espalda (3:01.65); 6ª posición en 200m Libre (5:19.69).

4ª posición en 100m Libre (2:32.14); 5ª posición en 50m Espalda (1:20.97); 5ª posición en 100m Espalda (3:01.65); 6ª posición en 200m Libre (5:19.69). Susana Hernández Arribas (+50): 6ª posición en 200m Braza (3:37.30); 10ª posición en 100m Braza (1:41.02); 14ª posición en 50m Braza (47.81); 22ª posición en 200m Libre (3:25.05).

6ª posición en 200m Braza (3:37.30); 10ª posición en 100m Braza (1:41.02); 14ª posición en 50m Braza (47.81); 22ª posición en 200m Libre (3:25.05). Cristina Lázaro Prieto (+35): 9ª posición en 100m Libre (1:24.74); 12ª posición en 50m Espalda (44.73); 13ª posición en 50m Mariposa (38.91).

9ª posición en 100m Libre (1:24.74); 12ª posición en 50m Espalda (44.73); 13ª posición en 50m Mariposa (38.91). Lidia Prieto Belver (+35): 7ª posición en 200m Braza (4:00.18); 9ª posición en 200m Espalda (3:40.50); 13ª posición en 100m Espalda (1:45.57); 14ª posición en 50m Braza (48.88).

7ª posición en 200m Braza (4:00.18); 9ª posición en 200m Espalda (3:40.50); 13ª posición en 100m Espalda (1:45.57); 14ª posición en 50m Braza (48.88). Silvia Vela García (+45): 13ª posición en 100m Libre (1:25.42); 15ª posición en 400m Libre (6:34.79); 18ª posición en 50m Libre (38.80); 18ª posición en 200m Libre (3:04.15).

CATEGORÍAS MASCULINAS

Ángel Cuadrado Pérez (+40): 5ª posición y Nuevo Récord de CyL en 100m Libre (59.19); 9ª posición en 200m Libre (2:17.53); 10ª posición en 400m Libre (5:12.26); 11ª posición y Nuevo Récord de CyL en 50m Libre (27.09).

5ª posición y Nuevo Récord de CyL en 100m Libre (59.19); 9ª posición en 200m Libre (2:17.53); 10ª posición en 400m Libre (5:12.26); 11ª posición y Nuevo Récord de CyL en 50m Libre (27.09). Mario Mosquera Froufe (+30): 4ª posición y Nuevo Récord de CyL en 200m Mariposa (2:35.15); 5ª posición en 100m Mariposa (1:02.76); 9ª posición en 100m Libre (57.87); 10ª posición en 50m Mariposa (27.58).

4ª posición y Nuevo Récord de CyL en 200m Mariposa (2:35.15); 5ª posición en 100m Mariposa (1:02.76); 9ª posición en 100m Libre (57.87); 10ª posición en 50m Mariposa (27.58). Carlos De Las Heras Martínez (+30): 6ª posición en 50m Espalda (30.22); 8ª posición en 100m Mariposa (1:04.07); 16ª posición en 50m Mariposa (28.25); 18ª posición en 50m Libre (26.08).

6ª posición en 50m Espalda (30.22); 8ª posición en 100m Mariposa (1:04.07); 16ª posición en 50m Mariposa (28.25); 18ª posición en 50m Libre (26.08). Luis Ignacio Fernández Llanos (+55): 10ª posición y Nuevo Récord de CyL en 50m Braza (37.74); 21ª posición en 100m Libre (1:14.47).

10ª posición y Nuevo Récord de CyL en 50m Braza (37.74); 21ª posición en 100m Libre (1:14.47). Norberto Martín-Anero Avedillo (+60): 6ª posición en 400m Estilos (7:38.02); 11ª posición en 50m Mariposa (36.98).

6ª posición en 400m Estilos (7:38.02); 11ª posición en 50m Mariposa (36.98). Víctor Marín González (+30): 17ª posición en 50m Mariposa (28.33); 18ª posición en 100m Libre (1:01.09); 20ª posición en 50m Espalda (33.80); 29ª posición en 50m Libre (27.55).

17ª posición en 50m Mariposa (28.33); 18ª posición en 100m Libre (1:01.09); 20ª posición en 50m Espalda (33.80); 29ª posición en 50m Libre (27.55). Samuel Pérez Hernández (+45): 14ª posición en 50m Braza (37.42); 15ª posición en 100m Braza (1:24.86); 15ª posición en 200m Braza (3:18.52); 16ª posición en 200m Estilos (2:58.77).

14ª posición en 50m Braza (37.42); 15ª posición en 100m Braza (1:24.86); 15ª posición en 200m Braza (3:18.52); 16ª posición en 200m Estilos (2:58.77). Iván Salvador Estébanez (+45): 20ª posición en 50m Espalda (51.39); 23ª posición en 50m Braza (42.72); 24ª posición en 100m Braza (1:46.58); 37ª posición en 50m Libre (35.42).

20ª posición en 50m Espalda (51.39); 23ª posición en 50m Braza (42.72); 24ª posición en 100m Braza (1:46.58); 37ª posición en 50m Libre (35.42). Pedro Fraile Muñoz (+30): 24ª posición en 50m Espalda (48.69); 25ª posición en 200m Libre (2:46.22); 34ª posición en 100m Libre (1:13.68); 41ª posición en 50m Libre (33.22).

RESULTADOS DE RELEVOS

Relevo Mixto 4 x 100m Libre +120: 4ª posición y Nuevo Récord de CyL con un tiempo de 4:02.99 (Nadadores: Irene Fernández Sánchez, Sara Pomar Solana, Carlos De Las Heras Martínez, Mario Mosquera Froufe).

4ª posición y Nuevo Récord de CyL con un tiempo de 4:02.99 (Nadadores: Irene Fernández Sánchez, Sara Pomar Solana, Carlos De Las Heras Martínez, Mario Mosquera Froufe). Relevo Masculino 4 x 100m Libre +120: 6ª posición y Record de CyL con un tiempo de 3:51.26 (Nadadores: Carlos De Las Heras Martínez, Ángel Cuadrado Pérez, Víctor Marín González, Mario Mosquera Froufe).

6ª posición y Record de CyL con un tiempo de 3:51.26 (Nadadores: Carlos De Las Heras Martínez, Ángel Cuadrado Pérez, Víctor Marín González, Mario Mosquera Froufe). Relevo Masculino 4 x 100m Estilos +120: 7ª posición y Record de CyL con un tiempo de 4:26.44 (Nadadores: Carlos De Las Heras Martínez, Ángel Cuadrado Pérez, Mario Mosquera Froufe, Víctor Marín González).

7ª posición y Record de CyL con un tiempo de 4:26.44 (Nadadores: Carlos De Las Heras Martínez, Ángel Cuadrado Pérez, Mario Mosquera Froufe, Víctor Marín González). Relevo Femenino 4 x 100m Estilos +120: 7ª posición y Record de CyL con un tiempo de 5:13.21 (Nadadores: Irene Fernández Sánchez, Eva Espinosa Cano, Sara Pomar Solana, Cristina Lázaro Prieto).

7ª posición y Record de CyL con un tiempo de 5:13.21 (Nadadores: Irene Fernández Sánchez, Eva Espinosa Cano, Sara Pomar Solana, Cristina Lázaro Prieto). Relevo Mixto 4 x 100m Estilos +120: 7ª posición y Nuevo Récord de CyL con un tiempo de 4:37.11 (Nadadores: Carlos De Las Heras Martínez, Eva Espinosa Cano, Sara Pomar Solana, Víctor Marín González).

7ª posición y Nuevo Récord de CyL con un tiempo de 4:37.11 (Nadadores: Carlos De Las Heras Martínez, Eva Espinosa Cano, Sara Pomar Solana, Víctor Marín González). Relevo Femenino 4 x 50m Libre +160: 14ª posición con un tiempo de 2:35.27 (Nadadores: Silvia Vela García, Lidia Prieto Belver, Susana Hernández Arribas, Cristina Lázaro Prieto).

14ª posición con un tiempo de 2:35.27 (Nadadores: Silvia Vela García, Lidia Prieto Belver, Susana Hernández Arribas, Cristina Lázaro Prieto). Relevo Masculino 4 x 50m Libre +200: 16ª posición con un tiempo de 2:07.97 (Nadadores: Samuel Pérez Hernández, Norberto Martín-Anero Avedillo, Ivan Salvador Estébanez, Luis Fernández Llanos).

16ª posición con un tiempo de 2:07.97 (Nadadores: Samuel Pérez Hernández, Norberto Martín-Anero Avedillo, Ivan Salvador Estébanez, Luis Fernández Llanos). Relevo Masculino 4 x 50m Estilos +160: 21ª posición con un tiempo de 2:36.97 (Nadadores: Iván Salvador Estébanez, Luis Fernández Llanos, Samuel Pérez Hernández, Pedro Fraile Muñoz).

21ª posición con un tiempo de 2:36.97 (Nadadores: Iván Salvador Estébanez, Luis Fernández Llanos, Samuel Pérez Hernández, Pedro Fraile Muñoz). Relevo Mixto 4 x 50m Libre +160: 21ª posición con un tiempo de 2:08.23 (Nadadores: Cristina Lázaro Prieto, Silvia Vela García, Samuel Pérez Hernández, Ángel Cuadrado Pérez).

21ª posición con un tiempo de 2:08.23 (Nadadores: Cristina Lázaro Prieto, Silvia Vela García, Samuel Pérez Hernández, Ángel Cuadrado Pérez). Relevo Mixto 4 x 50m Estilos +160: 24ª posición con un tiempo de 2:36.95 (Nadadores: Lidia Prieto Belver, Susana Hernández Arribas, Samuel Pérez Hernández, Ángel Cuadrado Pérez).

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Con este campeonato, finaliza la Temporada 2025/2026 para los nadadores Másters, que volverán a la competición ya en la Temporada 2026/2027 en el III Trofeo Open Internacional Ciudad de Zamora nadador completo que tendrá lugar el 22 de noviembre en la Piscina de los Almendros.