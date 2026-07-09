Alejandro e Ivi continuará en el River Zamora Caja Rural
El equipo zamorano de Segunda B comienza a tomar forma
Los jugadores Ivi y Alejandro han alcanzado un acuerdo con el Ríver Zamora para jugar un año más en el equipo zamorano de Segunda División B de fútbol sala.
Alejandro continúa creciendo en el Caja Rural River Zamora FS y da el salto al primer equipo. El jugador zamorano, formado íntegramente en la estructura del club, afronta así un gran reto de su trayectoria deportiva tras completar la pasada campaña en el filial, donde defendió los colores del conjunto zamorano en Tercera División, demostrando un crecimiento constante y un firme compromiso con el proyecto. Su promoción al primer equipo supone un nuevo ejemplo del trabajo que se desarrolla desde la base del River Zamora FS, "consolidando una filosofía que apuesta por el desarrollo de jugadores de la casa y por ofrecer oportunidades a quienes, con esfuerzo y dedicación, se ganan un sitio en categorías superiores", ha señalado el Club en una nota de prensa. "Su conocimiento del club, su implicación y su progresión durante los últimos años le convierten en una incorporación de gran valor para el vestuario".
También Iván Muñoz “Ivi” renueva un año más con el Caja Rural River Zamora FS El Caja Rural River Zamora FS continúa afianzando la plantilla para la próxima temporada 2026/2027. El ala zurdo madrileño, fue uno de los futbolistas más destacados del pasado curso en el que alternó participaciones entre el equipo de Tercera División y el de Segunda División B. "Su progresión, compromiso y rendimiento han convencido al cuerpo técnico, que apuesta por él para formar parte de la plantilla del primer equipo de manera definitiva".
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