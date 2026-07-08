El Zamora CF busca el ascenso directo con 5.000 socios compartiendo la ilusión que les persigue

El Zamora CF ha presentado este miércoles su campaña de abonados en las oficinas de su principal patrocinador, Caja Rural de Zamora. Un acto en el que se confirmó que el objetivo del club para esta temporada es lograr el ascenso directo a la Liga Hypermotion y, además, hacerlo acompañado de 5.000 afiliados a la entidad. Una cifra que consideran alcanzable dado lo vivido en la última campaña y la muestra de esa ilusión a la que se hace referencia en la iniciativa rojiblanca.

El orgullo de apoyar al Zamora CF

El acto de presentación arrancó, como es lógico, con las palabras de Laura Huertos como anfitriona, asegurando que para la Caja Rural de Zamora es "un enorme orgullo e ilusión ser el patrocinador principal del equipo de fútbol de la ciudad y seguir formando parte de su piel, de esa equipación que jugadores y cantera utilizan día a día".

Huertos transmitió su enhorabuena al Zamora CF por "el trabajo realizado año tras año", así como por "esos días vibrantes y esa ilusión que vivimos días atrás y que conforma el slogan de la campaña de abonados". Un reconocimiento que también destinó a la afición "agradecidos e ilusionados, como la Caja Rural de Zamora, y el resto de zamoranos", a los que animó a "sumarse y renovar sus abonos, a seguir a este equipo que hace sentir y amar el deporte" a través del fútbol.

Páez: Caja Rural de Zamora es algo más en esta ciudad

Tras Laura Huertos, el presidente del Zamora CF tomó la palabra. Francisco Javier Páez, como no podía ser de otra forma, agradeció las palabras de su anfitriona y también "el apoyo que ofrece la Caja Rural de Zamora al club en todo". "Desde que vinimos e hicimos la inversión, la caja siempre ha estado ahí. Todo lo que hace la caja es bien para el club y, en esta ciudad, Caja Rural de Zamora es algo más de una caja, está claro", destacó.

El objetivo: ascender directo

Además, el máximo mandatario aprovechó la ocasión para "agradecer todo lo vivido la pasada temporada". "Disfrutamos mucho y también sufrimos, así es el fútbol; lloramos de alegría y también de pena", recordó, apuntando: "pero, al día siguiente, tienes que empezar a trabajar en el nuevo año y confiar y cumplir con el proyecto marcado". Palabras que no dejó en el aire e hizo aterrizar poniendo una meta clara a la campaña 2026-2027: "este es un proyecto arriesgado porque el objetivo no es otro que el ascenso directo a Segunda; es lo que queremos".

"La ciudad se ha volcado"

Páez no evitó reconocer que "es un objetivo que puede ser un disparo en el pie", ya que "si no se cumple, la crítica está garantizada". Pero, eso no asusta a la ambición rojiblanca: "es el objetivo y hay que seguir trabajando para ello". El presidente hizo gala del motivo detrás de esa valentía, que no es otro que esa emoción que da lema al a campaña de abonados: "la ciudad se ha volcado". "Cuando vine era todo súper complicado y nos avisaron de que tendríamos problemas; pero este año, hemos visto el estado lleno en varias ocasiones y espero que la gente se suba al carro. Yo creo que lo visto en las calles esos días no se ha vivido nunca y es un orgullo vivir como la afición animaba, acompañaba al equipo", explicó, dando así motivo para "ponerse a funcionar" en busca de la meta establecida.

Un lema apropiado

El motor será la ilusión y así lo refrendó Jesús Manibardo, director general del Zamora CF. "El lema de esta campaña nace cuando nos sentamos a buscar una frase que conectara con todos. Nos dimos cuenta que ,el fútbol, más allá de diversión o trabajo, nos une por la pasión que compartimos todos, el aficionado, el niño, el periodista o cualquier zamorano. Todos compartimos esa ilusión que nos persigue, esa que nace del objetivo que queremos alcanzar y de ahí nuestra elección del lema", expuso Manibardo, deseando que "ese lema se mantenga a lo largo del año", incluso en momentos difíciles, como lo hizo el pasado curso.

Campaña de socios: Objetivos y precios

Detrás del lema "una ilusión nos persigue" está una campaña de abonados igual de ambiciosa que lo es hoy el Zamora CF. Una iniciativa que nace con una cifra en mente, los 5.000 abonados, y que cuenta con algunas novedades como "un ligero incremento" en los precios de cada asiento. Una subida "acorde al objetivo que persigue la entidad, no solo a nivel clasificatorio, también de proyecto", según explicó Manibardo.

En esta imagen se pueden observar los diferentes precios de los abonos según la zona del campo y la edad del aficionado:

Precios de la campaña de abonados del Zamora CF / C. T.

Promociones

Por otra parte, Manibardo también detalló que tras varios estudios, la creación de la grada de animación ha desempeñado un papel importante y que esperan que siga cumpliendo ese rol. Ahora, "también en el día a día", después de lo vivido en el play-off "con el acompañamiento al equipo, la plaza llena horas antes de los encuentros o la ciudad engalanada" con los colores del Zamora CF.

Además, se detalló que la campaña de abonados mantendrá la promoción de empresas 2+1 respaldada por Caja Rural de Zamora y el descuento por el carné joven europeo, siendo las promociones de la iniciativa no acumulables; incluido también el descuento para los componentes de las peñas oficiales del club.

¿Qué incluye el abono del Zamora CF y cómo conseguirlo?

En cuanto al carné de abonado en sí, este dará acceso a todos los partidos de la liga regular del Zamora CF y de su filial. No estará incluida ni la disputa de la Copa del Rey ni de un hipotético play-off de ascenso. También se detalló que cada abonado podrá renovar su carné y sacar uno nuevo a precio de renovación y que, en caso de mantener el compromiso con el Zamora CF, el abonado podrá reservar su asiento hasta el día 25; a partir de ahí, no habrá reservas de localidades.

La compra del abono para el Zamora CF se puede realizar tanto de forma on-line como de manera física en la tienda del Zamora CF. Y, para aquellos que no quieran ser abonados, pero quieran contribuir al desarrollo del club, regresará la figura de simpatizante que tan buena aceptación tuvo la pasada temporada para que "sigan poniendo su granito de arena" porque cada apoyo es importante.

Los 5.000 abonados como meta

A día de hoy, la campaña de abonados del Zamora CF avanza por buen camino y ya son 1.100 zamoranos los que se han comprometido con el club para la siguiente temporada. Un número "importante", según se señala por parte del club y que incluye a "200 nuevas altas". Un gran inicio para alcanzar el otro gran objetivo de este curso: los 5.000 abonados.

"El año pasado el objetivo era de 4.000 abonados, pero tras lo vivido la meta es ahora los 5.000. La ciudad ha demostrado que los hay", apuntó Manibardo, reconociendo que "por sensaciones, nos gustaría creer que es una meta factible ahora que la sociedad se ha conectado de nuevo al fútbol en la ciudad".