Fútbol / Primera RFEF
Nuevo fichaje del Zamora CF: Fabián Urzain se une al ataque rojiblanco
El jugador, formado en el Atlético de Madrid, es un atacante sub-23 que llega tras brillar en el RC Deportivo "B"
El Zamora CF ha anunciado este miércoles una nueva incorporación. El elegido es Fabián Urzain, extremo sub-23 que llega procedente del RC Deportivo para reforzar el conjunto rojiblanco.
"Fabián Urzain es un futbolista que destaca por su velocidad, desborde y su verticalidad, cualidades que le convierten en un jugador con un gran margen de crecimiento", destaca el club sobre su nuevo futbolista, un joven formado en la cantera del Atlético de Madrid.
Urzain pasó de la base colchonera a fichar por el RC Deportivo, donde continuó su progresión hasta ingresar en el filial deportivista, consolidándose como una gran promesa del club coruñés. Una proyección que llamó la atención del UCAM Murcia CF, que contó con él para la campaña 2023-2024.
Debut con el primer equipo gallego y buena campaña con el filial
Tras regresar al RC Deportivo de la Coruña y debutar con el primer equipo en la Copa del Rey, competición en la que disputó dos partidos con los gallegos, el nuevo futbolista del Zamora CF se destapó como un jugador importante en el filial deportivista. Tuvo minutos y protagonismo en Segunda Federación, donde ha demostrado contar con argumentos para dar el salto a la categoría que ahora le espera.
Con su llegada al Ruta de la Plata, el Zamora CF "incorpora juventud, talento y desequilibrio para fortalecer su parcela ofensiva", según apunta el club, que confía en este futbolista de proyección y futuro para una nueva etapa en la que hay un objetivo claro: lograr el ascenso directo.
- Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué
- Dos incendios activos movilizan un amplio operativo de extinción en la provincia de Zamora
- La tormenta desata un incendio en una explotación de vacuno en Cerecinos de Campos: un tractor, varios terneros calcinados y el propietario herido
- José Sánchez, nuevo presidente de Leche Gaza: 'Probablemente seamos de las cooperativas que menos ganaderos pierden y más relevo generacional tienen
- Denuncian el robo de los embellecedores de cerraduras centenarias en Villanueva de Valrojo
- Incendio de un camión que transportaba pacas de paja en Cerecinos de Campos
- Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
- Adiós a la baliza v16: "Reflexión", la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso