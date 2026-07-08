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Fútbol / Primera RFEF

Nuevo fichaje del Zamora CF: Fabián Urzain se une al ataque rojiblanco

El jugador, formado en el Atlético de Madrid, es un atacante sub-23 que llega tras brillar en el RC Deportivo "B"

Fabián Urzain, nuevo jugador del Zamora CF.

Fabián Urzain, nuevo jugador del Zamora CF. / Cedida por Zamora CF

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Carlos Toyos

El Zamora CF ha anunciado este miércoles una nueva incorporación. El elegido es Fabián Urzain, extremo sub-23 que llega procedente del RC Deportivo para reforzar el conjunto rojiblanco.

"Fabián Urzain es un futbolista que destaca por su velocidad, desborde y su verticalidad, cualidades que le convierten en un jugador con un gran margen de crecimiento", destaca el club sobre su nuevo futbolista, un joven formado en la cantera del Atlético de Madrid.

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GALERIA | Ambiente en el Sabadell - Zamora CFD: la afición rojiblanca lo da todo / José Luis Fernández

Urzain pasó de la base colchonera a fichar por el RC Deportivo, donde continuó su progresión hasta ingresar en el filial deportivista, consolidándose como una gran promesa del club coruñés. Una proyección que llamó la atención del UCAM Murcia CF, que contó con él para la campaña 2023-2024.

Debut con el primer equipo gallego y buena campaña con el filial

Tras regresar al RC Deportivo de la Coruña y debutar con el primer equipo en la Copa del Rey, competición en la que disputó dos partidos con los gallegos, el nuevo futbolista del Zamora CF se destapó como un jugador importante en el filial deportivista. Tuvo minutos y protagonismo en Segunda Federación, donde ha demostrado contar con argumentos para dar el salto a la categoría que ahora le espera.

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Con su llegada al Ruta de la Plata, el Zamora CF "incorpora juventud, talento y desequilibrio para fortalecer su parcela ofensiva", según apunta el club, que confía en este futbolista de proyección y futuro para una nueva etapa en la que hay un objetivo claro: lograr el ascenso directo.

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