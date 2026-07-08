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Ciclismo

La Vuelta a Zamora muestra sus colores: estos son los maillots especiales para 2026

El Club Ciclista Cadalsa presenta los maillots para los mejores en una ronda provincial que calienta motores para su inicio el día 16

La Vuelta Ciclista a Zamora 2025 a su paso por Toro.

La Vuelta Ciclista a Zamora 2025 a su paso por Toro. / Emma V. Díaz / LZA

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C. J. T.

Zamora

La Vuelta a la Provincia de Zamora calienta motores y, a poco más de una semana para su inicio, ha presentado la piel que lucirán los mejores ciclistas durante su disputa entre el 16 y el 19 de julio. Esos maillots destinados a destacar tanto al líder y campeón como a los mejores en la montaña, los sprints y otros apartados ya "clásicos" de la ronda provincial. Todos, con su patrocinador correspondiente.

El maillot de líder

Los mejores ciclistas de la categoría élite y sub-23 calientan ya motores soñando con vestirse de amarillo, con el color del maillot que lucirá el líder tras cada jornada y el campeón de la clasificación general al término de la Vuelta a la Provincia de Zamora. Una prenda que incluirá los logos de Zamora Enamora y de la Diputación de Zamora, como impulsores fundamentales de la competición y encargados de resaltar al mejor entre los mejores.

Gráfico con los maillots especiales de la Vuelta a la Provincia de Zamora. | CEDIDA

Gráfico con los maillots especiales de la Vuelta a la Provincia de Zamora. / Cedida

Más colores y firmas

Además, se repartirán maillots a los líderes de las diferentes clasificaciones. Como viene siendo habitual, el mejor escalador vestirá el maillot blanco con puntos rojos que patrocina Restaurante Hotel Casa Aurelia; el maillot verde destacará al ciclista que encabece la clasificación por puntos, cuya imagen se asociará a Caja Rural de Zamora; el maillot azul estará destinado al mejor en las metas volantes y será patrocinado por Viajes Sanabria; el maillot blanco pertenecerá al líder de la general de corredores castellanoleoneses, siendo Cobadú su marca asociada; y el mejor sub-21 de la carrera vestirá el maillot verdinegro, el jersey de Ibereólica.

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