La Vuelta a Zamora muestra sus colores: estos son los maillots especiales para 2026

La Vuelta a la Provincia de Zamora calienta motores y, a poco más de una semana para su inicio, ha presentado la piel que lucirán los mejores ciclistas durante su disputa entre el 16 y el 19 de julio. Esos maillots destinados a destacar tanto al líder y campeón como a los mejores en la montaña, los sprints y otros apartados ya "clásicos" de la ronda provincial. Todos, con su patrocinador correspondiente.

El maillot de líder

Los mejores ciclistas de la categoría élite y sub-23 calientan ya motores soñando con vestirse de amarillo, con el color del maillot que lucirá el líder tras cada jornada y el campeón de la clasificación general al término de la Vuelta a la Provincia de Zamora. Una prenda que incluirá los logos de Zamora Enamora y de la Diputación de Zamora, como impulsores fundamentales de la competición y encargados de resaltar al mejor entre los mejores.

Gráfico con los maillots especiales de la Vuelta a la Provincia de Zamora. / Cedida

Más colores y firmas

Además, se repartirán maillots a los líderes de las diferentes clasificaciones. Como viene siendo habitual, el mejor escalador vestirá el maillot blanco con puntos rojos que patrocina Restaurante Hotel Casa Aurelia; el maillot verde destacará al ciclista que encabece la clasificación por puntos, cuya imagen se asociará a Caja Rural de Zamora; el maillot azul estará destinado al mejor en las metas volantes y será patrocinado por Viajes Sanabria; el maillot blanco pertenecerá al líder de la general de corredores castellanoleoneses, siendo Cobadú su marca asociada; y el mejor sub-21 de la carrera vestirá el maillot verdinegro, el jersey de Ibereólica.

La Vuelta a la Provincia de Zamora ya tiene sus colores y cuenta los días para ponerse en marcha.