Toni Naspler elige la oferta del Agropal Palencia

El Súper Agropal Palencia ha anunciado este miércoles el fichaje del base Toni Naspler, jugador de 1,97 metros de altura y 22 años (Manresa, 11-07-2003), que ha jugado las últimas temporadas en el CB Zamora Caja Rural, "donde ha aportado su versatilidad, capacidad defensiva y conocimiento del juego las últimas cuatro temporadas: dos de ellas en Segunda FEB y, tras el ascenso, dos más en Primera como rival del equipo morado", ha informado el club morado. En la pasada campaña promedió, en 32 partidos disputados, 4,2 puntos, 2,9 rebotes y 3,6 asistencias.

Internacional en las diferentes categorías inferiores de la selección española, ha disputado Europeos U'16 y U'20. Naspler se formó en la cantera del Baxi Manresa, con el que debutó muy joven tanto en la ACB como en la FIBA Champions League. Además de su larga trayectoria en tierras zamoranas, ha vestido las camisetas del CB Artés, en Tercera FEB y el Zentro Basket, en Segunda.

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Se convierte en el séptimo jugador confirmado en la plantilla morada para una nueva campaña en Primera FEB.