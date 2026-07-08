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Fútbol

Lopezosa se suma al proyecto del CD Villaralbo

El nuevo jugador se une a al plantel de Álvaro Vacas, que también contará con Iker Gallego

Imagen del nuevo jugador del CD Villaralbo &quot;B&quot;, Lopezosa.

Imagen del nuevo jugador del CD Villaralbo "B", Lopezosa. / Cedida

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C. J. T.

El CD Villaralbo B continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y, en las últimas horas, ha realizado dos movimientos en esa dirección: un fichaje y una renovación.

La operación más atractiva es, sin duda, la incorporación de Carlos Lopezosa, futbolista que "llega para aportar velocidad, desborde y capacidad ofensiva al equipo", según ha detallado el club azulón sobre este futbolista capaz de ocupar diferentes posiciones en ataque y que procede del Ciudad Rodrigo, equipo con el que disputó el pasado curso la Liga Regional de Aficionados

Formado en el UD Santa Marta, con el que disputó la Liga Nacional Juvenil, el nuevo futbolista del CD Villaralbo "B" se une a un plantel en el que coincidirá con Iker Gallego, jugador que ha renovado su compromiso por el filial dirigido por Álvaro Vacas.

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"El lateral, capaz de desempeñarse con solvencia tanto en la banda derecha como en la izquierda, seguirá formando parte de nuestra plantilla tras una temporada en la que fue un jugador importante dentro del equipo", detallaba el CD Villaralbo sobre la continuidad de este futbolista que "contribuyó al gran rendimiento colectivo que permitió el ascenso" a la Liga Regional de Aficionados.

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