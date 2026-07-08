Francisco Javier Páez, presidente del Zamora CF: "Confío en el cuerpo técnico y la direccción deportiva"

El verano siempre es tiempo de altas y bajas. Es el momento para elaborar la plantilla de la próxima temporada, un tramo de suma importancia para todo lo que está por venir antes del inicio de la competición. Por ello, la afición sigue la actualidad del equipo con interés y ofrece su opinión sobre las salidas o los fichajes, buscando valorar el proyecto. Un asunto del que no es ajeno el presidente del Zamora CF, Francisco Javier Páez, que se mostró tranquilo en base a su confianza en el cuerpo técnico y la dirección deportiva.

Confianza en el cuerpo técnico y la dirección deportiva

"Confío en el equipo y el staff. Se está planificando una plantilla acorde al cuerpo técnico y la dirección deportiva", indicó el máximo dirigente rojiblanco, afirmando estar "contento" con lo que se ha hecho hasta la fecha: "estoy contento porque el año pasado se hizo bien el trabajo. Hicimos un mercado un gran mercado de invierno y ahora creo que estamos poniendo unos cimientos interesantes a la temporada".

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Presupuesto abierto

Páez aseguró que la plantilla todavía está por completarse y el Zamora CF trabaja para dar forma a un plantel con garantías que ayude a lograr el objetivo: "Hay que subir, está claro", subrayó al respecto, argumentando que, por ello, el club no trabaja con un presupuesto cerrado: "muchos clubes lo hacen, no gastan más que una cifra marcada. Nosotros mantenemos un presupuesto abierto porque el mercado es joven y, si llega un jugador que interese, apostaremos un poco más por él".

Cuestión de dinero; y de acertar

La idea, como bien apuntó, es acompañar la ambición con mimbres para conseguir convertir la ilusión del Zamora CF en realidad. Así, afirmó que la inversión podría ser más alta esta temporada, si bien aclaró que "no todo es el dinero". "Hay que ver bien los jugadores y filtrar correctamente para no fallar", detalló, reconociendo que, aun así, "si se tiene que aumentar el presupuesto para lograr el objetivo, se aumentará".

A la pretemporada con el equipo casi hecho

Además, el presidente ofreció su opinión sobre el mercado de fichajes del Zamora CF. Más allá de esos "cimientos interesantes" apuntó que "se ve una plantilla joven con bastante pierna, algo que creo nos va a dar un salto". Una sensación que espera confirmar en los próximos días, en los que probablemente haya más nombres propios. Y es que, Páez comparte una idea que ya puso en marcha el club el pasado curso: "hay que tener el 90% de la plantilla para la pretemporada, porque es un momento importante".