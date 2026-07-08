Arqueros Zamora firma una gran papel en el Regional

Arqueros Zamora completó una destacada participación en el Campeonato de Castilla y León de tiro con arco, celebrado en Valladolid junto a la IV Jornada de Liga Territorial de Edades, donde el club sumó trece medallas entre categorías absolutas y de base, confirmando el buen momento de su base y la solidez de sus absolutos.

La expedición zamorana estuvo formada por trece deportistas de todas las edades y modalidades de arco recurvo y tradicional. En categoría absoluta, Benjamín Rodríguez abrió el medallero con un bronce en arco tradicional, mientras que Jara Bartolomé, que compitió tanto como cadete como en sénior, logró una plata en recurvo .

La cantera se luce

La cantera volvió a ser determinante. En las categorías mixtas —una decisión federativa que alteró la clasificación real por sexos— el club acumuló once medallas. Mía Álvarez obtuvo una plata, que habría sido oro en categoría femenina; Hugo Baladrón se adjudicó el oro tras una final muy disputada; David Rodríguez logró otro oro con una serie muy sólida; y Alba Prieto añadió un bronce.

Foto de la cantera zamorana junto a sus entrenadores. | CEDIDA

También subieron al podio Sonia Rojo (bronce virtual en categoría femenina), Valeria Moralejo (plata virtual), y Jara Bartolomé, que sumó otro bronce en cadete. Los puestos de Alejandro Moralejo, Paula Peinador y Eric Herrero completaron la actuación zamorana

Más metales

La jornada de liga territorial añadió más metales: Mía, Hugo, David y Alba se proclamaron campeones, Jara logró la plata, y Valeria y Paula se hicieron con el bronce, reforzando la regularidad del club a lo largo de la temporada.

Jara, triple medallista

El domingo fue el turno de los sénior de arco compuesto y recurvo. Ramiro Portales y Mati Peña compitieron en compuesto, con la segunda cayendo en cuartos. Jara, por su parte,se hizo con la plata en sénior para ser triple medallista.