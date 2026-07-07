"Voy a realizar la pretemporada con el Albacete Balompié"

Nacido en una familia zamorana de futbolistas, Diego Rodríguez Rivas "Dieguito" se ha convertido en una gran promesa del fútbol provincial. Formado en la cantera del San Lorenzo y el Valladolid, optó por dar el salto al Albacete y con el club manchego ha sido pieza fundamental en el ascenso del filial a Segunda RFEF hace unos días. Ahora realizará la pretemporada con el primer equipo de Segunda División, lo que le sitúa a las puertas del fútbol profesional.

“Comencé en las categorías inferiores del San Lázaro en un equipo que entrenaban mi padre y otro señor y estuve en el club zamorano desde prebenjamín a infantil de primer año. Entonces me llamaron del Valladolid donde ya estaba otro compañero de equipo e íbamos a entrenar dos días a la semana desde el mes de enero. Decidieron ficharnos y ya hasta el segundo año de Juveniles estuve en el Valladolid”, explica el joven centrocampista quien reconoce que optó por la opción del club blanquivioleta y no se planteó ir al Zamora porque “veía que podía llegar a más estando en el Valladolid que era un club profesional y el primer equipo estaba en Primera. Además entonces la cantera del Zamora estaba pasando por un mal momento y no había equipo infantil autonómico”.

Con el Real Valladolid se proclamó campeón de Castilla y León infantil jugando siempre. Tras el parón del covid, y ya en cadetes, cuajó el que considera como uno de sus mejores años en el club pucelano, con los hermanos Macón como entrenadores, alcanzando también la victoria en la competición autonómica: “Mi primera temporada en juveniles fue en la Liga Nacional y la ganamos después de varios años en que no se la llevaba el Valladolid, con un equipo en el que éramos todos de primer año. Al año siguiente ya di el salto a División de Honor que fue otro mundo porque el nivel era ya altísimo, en el grupo de Madrid y Extremadura, íbamos a Valdebebas o a la Ciudad Deportiva del Atlético, ya en campos de césped natural y con jugadores de tu edad pero muy desarrollados y de enorme calidad”.

Surgió entonces la posibilidad de jugar en el Albacete a través de una propuesta de su representante: “Había varias opciones pero el Albacete fue el que más interés mostró. No me aseguraban nada en el Valladolid Promesas y antes de tener pocos minutos, preferí buscar una salida. El primer año me fui al juvenil para jugar en una División de Honor también muy competitiva en el grupo de la Comunidad Valenciana y Murcia, con rivales como Valencia, Levante, Villarreal, Murcia o Elche. Fue un año muy bueno también tanto grupal como individualmente y ya en marzo firmé mi primer contrato para el filial por dos años”.

Y en el Atlético Albacete, Diego encajó perfectamente desde un principio. El equipo siempre estuvo arriba en la clasificación, entre los cinco primeros, aunque “después de Semana Santa hubo un bajón de resultados y dejamos de pensar en que podríamos terminar primeros y lograr el ascenso directo. Pero acabamos la liga bien, con una victoria que nos permitió asegurar el play off con la cuarta plaza.

Con el filial afrontó la fase de ascenso a Segunda RFEF y en primera ronda, el enemigo fue el Toledo que terminó tercero. El partido de ida se saldó con empate a cero goles pero en la vuelta fueron claramente superiores “y conseguimos ganar 0-1. Eliminar al Toledo siendo el filial del Albacete nos supuso una importante inyección de moral”. La final fue contra el Manchego de Ciudad Real pero el partido de ida no fue bueno para el Albacete que perdía 2-0. "Para la vuelta, entre el equipo y el club, decidimos jugarla en el Carlos Belmonte -durante la temporada regular disputaban sus partidos en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta- y el estadio registró una muy buena entrada. Nos fuimos empate a cero al descanso, pero no nos dimos por vencidos y en la segunda parte, conseguimos ganar 3-0, lo que nos permitió jugar la final nacional”. Y en el cruce decisivo, el rival fue el Leioa, segundo en el grupo vasco: “Allí jugamos en un campo bastante bueno, contra un equipo muy del País Vasco, muy físico y con juego directo. Nos ganaron 1-0 en una jugada a balón parado, un córner en el que nos marcaron el gol. Y decidimos de nuevo jugar en el Carlos Belmonte para intentar remontar", añadió. Asistió mucha más gente que en la final regional contra el Manchego, unas seis o siete mil personas. "Se repitió la historia y también llegamos al descanso con empate a cero, pero en la segunda parte volvimos a remontar con 2-0". El entrenador del filial era Ricardo Fajardo, un hombre de la casa, profesor en un colegio de Albacete.

Diego se encuentra muy satisfecho con esta su primera campaña en la categoría senior: “Empecé la temporada con pocos minutos pero después de la tercera o cuarta jornada, he jugado prácticamente todo como titular, unos treinta partidos. Terminé contento con el nivel que he podido dar, con la confianza que me ha dado el míster, y feliz porque hemos hecho historia ya que el filial del Albacete nunca había estado en una categoría como la Segunda RFE. La media de edad del equipo era de 19,9 años y nos hemos enfrentado a rivales con plantillas muy experimentadas. Me he sentido importante a lo largo de toda la temporada y también en el play off. Ese esfuerzo lo he visto recompensado”.

Su equipo juega con un sistema de 4-2-3-1 con dos medios centros y uno era el suyo: “Me he adaptado al doble pivote aunque también he jugado de media punta ya que mis características son más de tendencia atacante que defensiva. Tengo buen despliegue físico, aguanto bien los partidos, llego físicamente bien al final y creo que también tengo llegada, piso el área, lo que no quiere decir que no sea capaz también de recuperar balones”.

Y tras el ascenso, al jugador zamorano se le plantea tomar contacto con la plantilla del primer equipo durante la pretemporada que está a punto de comenzar: “El primer paso será hacer la pretemporada y es una oportunidad que hay que aprovechar y corresponder con la confianza que me ha dado el entrenador Alberto González. Intentaré dar lo mejor de mi y hacerme un hueco para tener continuidad durante el año”. En todo caso, y de cara al filial, hay varios jugadores que tienen contrato en vigor pero parece que el Club intentará fichar refuerzos porque “Segunda RFEF no es como Tercera, ya es una competición de ámbito nacional y tatarán de traer gente con experiencia aunque sean sub 23 para buscar la permanencia y, por qué no, quedar lo mejor posible”.

Pese a todo, Diego reconoce que nunca descartará jugar en el Zamora porque “es el club de mi ciudad, de mi tierra, y ojalá, quién sabe si en el futuro, pero estoy muy contento en el Albacete y si consigo tener continuidad, seguiré allí”.

Diego tiene dos hermanos futbolistas: Bernardo “Berni” se inició también en el San Lázaro, y ya en juveniles, debutó con el Zamora B en Preferente. Recaló en el Celta de Vigo donde cumplió dos años de juvenil y luego jugó en la Tercera gallega compaginando sus estudios de Enfermería. Ahora juega en el filial del Zamora. Y También su hermano Rodri ha jugado en equipos de la provincia.

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No ha dejado los estudios por el fútbol y una de las razones para jugar en Albacete es que en la ciudad manchega puede cursar en la Universidad de Castilla La Mancha la titulación de ADE “Administración y Dirección de Empresas” y ya ha terminado el segundo curso pese a que no le resulta sencillo compaginar los entrenamientos y partidos con las clases y exámenes. n