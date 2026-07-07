Marco Torres renueva con el Caja Rural Balonmano Zamora

El Caja Rural Balonmano Zamora ha anunciado este martes la renovación de Marco Torres, quien seguirá defendiendo la camiseta pistacho durante la próxima temporada en División de Honor Plata.

El zamorano, canterano de los "Guerreros de Viriato" desde categoría alevín cuando se sumó a la Escuela del Balonmano Zamora, ha ido quemando etapas en su evolución como jugador hasta alcanzar el primer equipo. Eso le convierte, según apunta el club, en un jugador que "representa fielmente el modelo de formación" de la entidad. Tanto por su trayectoria como por los valores adquiridos durante el camino, destacando su "paciencia, sacrificio y una dedicación constante al escudo", en palabras del club.

Torres no solo ha conseguido alcanzar el primer equipo del Balonmano Zamora. También se ha convertido en un miembro fundamental de la plantilla, ganando cada vez más puntos y asumiendo galones dentro y fuera de la pista. De hecho, como destaca el club, el jugador "dio un paso al frente definitivo y asumió un papel protagonista durante la Fase de Ascenso a División de Honor Plata", competición en la que estuvo brillante ante la máxima exigencia, tanto por nivel deportivo como por el factor condicional que supuso la lesión de su compañero de puesto David Gallego.

Para el Balonmano Caja Rural Zamora, "la continuidad de Marco trasciende lo deportivo", ""mucho más que un jugador. Es un espejo para los más jóvenes y la demostración de que el trabajo diario, el respeto por el proceso y el amor por este club acaban dando sus frutos. Su renovación no solo refuerza la plantilla, sino también la identidad que seguimos construyendo desde nuestra cantera", destaca la entidad pistacho.

Por su parte, el jugador no oculta la ilusión de volver a División de Honor Plata con el club de su vida. "Seguir en el Balonmano Zamora es un orgullo enorme. Este club me ha visto crecer desde que era un niño y vestir esta camiseta sigue siendo algo muy especial para mí. Estoy convencido de que, con el apoyo de nuestra afición y el trabajo del equipo, vamos a competir al máximo en la Plata”, ha afirmado el propio zamorano, en palabras transmitidas por su club.