Fútbol
Iván Barajas "Canito" jugará en el Linares en Segunda RFEF
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El Linares Deportivo hizo público ayer el fichaje para su equipo de SEgunda RFEF del centrocampista zamorano Iván Barajas Canito que da así un importante salto en su carrera deportiva. El jugador es hijo de Juan Carlos Barajas, ex jugador del Zamora CF y entrenador de fútbol, y procede del Astorga, donde ha jugado en la campaña pasada. Su periodo de formación se produjo en la cantera del Real Valladolid, Tordesillas, Burgos Promesas y Júpiter, filial de la Cultural Leonesa. Canito ha disputado más de un centenar de partidos en Segunda y Tercera RFEF. El Linares destaca que Canito es un jugador con capacidad para dar equilibrio y ordenar al equipo desde la base de la jugada.
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