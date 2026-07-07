Hustaj, ex del CB Zamora, ficha por el Bilbao de ACB

El Surne Bilbao Basket ha anunciado la contratación hasta 2028 del jugador checo Ondrej Husták, pívot de 22 años y 2,12 metros de altura, y que procede del King Wilki Morskie, equipo de Szczecin con el que quedó segundo clasificado durante la temporada regular en la recién acabada PLK polaca. El pívot checo jugó durante varios periodos a lo largo de dos temporadas en LEB Plata con el CB Zamora, cedido por el Manresa

"El joven interior, que ocupa plaza de jugador de formación en Liga Endesa, ha promediado 3,2 puntos y 2,2 rebotes en la temporada 2025-26", indicó este martes el Surne Bilbao en su página web, acerca de un Husták que ya conoce las competiciones españolas de sus anteriores etapas.

"Tras formarse en las canteras de Basket Brno y Saski Baskonia, y pasar por Zentro Madrid y Zamora de LEB Plata, el jugador llamó la atención de BAXI Manresa, equipo con el disputó seis partidos en Liga Endesa y uno de BCL en la temporada 2024-25", resumió la nota de prensa.

Husták ha sido un habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección checa, con la que disputó el Eurobasket sub-20 B en el curso 2023-24, siendo incluido en el Mejor Quinteto tras haber promediado 11 puntos, 8,8 rebotes y 1,8 asistencias. Además, debutó con la selección absoluta de su país en esa misma temporada.

La dirección deportiva del Surne Bilbao definió a Husták como "un pívot joven" que aterrizará "con mucha ambición por hacerlo bien". "Sus cualidades físicas se adaptan perfectamente a nuestra filosofía defensiva. Es un pívot grande con capacidad de intimidación, que nos va a ayudar en el rebote", subrayó el área que encabeza Rafa Pueyo.

Noticias relacionadas

"Tiene una virtud que no poseen ni Tryggvi ni Bastien: el lanzamiento de la línea de tres puntos. Es un jugador que corre muy bien la pista, muy móvil para su tamaño. Nos va a aportar intensidad y energía en todas las facetas del juego. Estamos deseando poderle ayudar para que pueda encontrar su mejor juego en Bilbao", concluyó la dirección deportiva.