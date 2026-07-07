El CD Zamarat anuncia un nuevo fichaje: Benítez se une al exterior naranja

El CD Zamarat ha anunciado esta mañana un nuevo fichaje para esta temporada: Katiana Benítez de la Rosa. Una jugadora internacional por República Dominicana que se une al primer equipo del club para potenciar su perímetro.

La nueva cara del CD Zamarat se suma a la formación de Raúl Pérez tras haber firmado una muy buena temporada en la vecina ciudad de León, donde disputó la Liga Femenina 2. Una competición en la que se diferenció como una de las aleros más destacadas gracias a una combinación de potencia física y talento que atrajo la atención naranja.

En el Baloncesto Femenino León, Benítez ha demostrado ser una jugadora muy completa, dejando ver su "capacidad para crearse sus propios tiros, atacar el aro, amenazar desde diferentes posiciones y aportar energía en ambos lados de la pista", según detalla su nuevo club. Una entidad que apuesta por ella "de cara al presente y el futuro" de su proyecto.

Raúl Pérez ha valorado el nuevo fichaje para su plantilla. El técnico ha señalado: “Kathy es una jugadora que ya tiene experiencia en España, con un gran físico y, sobre todo, muchísimo talento para generarse sus propios tiros. Ha sido una de las mejores aleros de la competición en Liga Femenina 2 y una pieza vital en el ascenso de León a Liga Challenge”.

“Es una jugadora con muchísimo margen de mejora y una gran ética de trabajo. Tiene condiciones para seguir creciendo y dar un paso adelante. Estamos convencidos de que va a ser una jugadora muy vistosa para el espectador, de esas que conectan con la grada, y creemos que va a sorprender a mucha gente”, subrayó.