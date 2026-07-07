El CD Natación San José Obrero firma una sobresaliente actuación en el Regional Absoluto y Júnior de Castilla y León

El CD Natación San José Obrero completó un Campeonato Regional Absoluto y Junior de gran nivel en la piscina del CEAR Río Esgueva de Valladolid, donde se dieron cita 16 clubes y 241 nadadores. El equipo zamorano, formado por cinco nadadores y cinco nadadoras, firmó una actuación compacta que se tradujo en quince medallas: 3 oros, 4 platas y 8 bronces, además de un octavo puesto en la clasificación absoluta por equipos.

El gran protagonista

El principal protagonista del campeonato fue Mateo Manías, que sumó seis podios y brilló especialmente en las pruebas de libre. Se proclamó campeón absoluto y junior en 200 metros libre, y añadió una plata absoluta y junior en 400 metros libre. Completó su medallero con bronces en 50 y 100 metros libre y en 200 metros estilos, firmando uno de los mejores campeonatos individuales del torneo.

Más medallas

También sobresalió Álvaro de Paz, que logró el oro en 100 metros mariposa, además de dos platas en 200 y 400 metros estilos, y un bronce en 50 metros mariposa. Su rendimiento en las pruebas de mariposa y estilos consolidó la cosecha del club en categoría junior.

Uno de los podios firmados por el CD Natación San José Obrero en Río Esgueva (Valladolid) en el Campeonato Regional Absoluto y Júnior / Cedida

En braza, Mario Arroyo añadió un bronce en 200 metros braza, mientras que en el fondo femenino Raquel Carmen García sumó dos medallas más: bronce en 400 metros estilos y bronce en 800 libre, ambas con mejora de marca personal.

Con estos resultados, el CD Natación San José Obrero cierra el campeonato con una de sus mejores actuaciones recientes, reforzando su presencia en el panorama autonómico y confirmando la progresión de un grupo que ha sabido competir con solvencia en todas las disciplinas.