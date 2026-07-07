Este es el cartel de la Vuelta Ciclista a Zamora 2026: Los mejores filiales y un representante italiano

La Vuelta a la Provincia de Zamora ya tiene cartel. La organización, a cabo del Club Ciclista Cadalsa, ha desvelado los diferentes equipos que se darán cita del 16 al 19 de julio para luchar por la victoria sobre el recorrido que hará vibrar a Toro, Fermoselle, Benavente, Villalpando o Lubián.

En la nómina de participantes para la edición que arrancará la próxima semana destacan las estructuras filiales de equipos profesionales, como el Caja Rural ALEA que promociona sus ciclistas al Caja Rural Seguros RGA, un equipo que participa este año en el Tour de Francia. Igualmente, estará el Equipo Cortizo que es filial del Burgos Burpellet BH; así como el equipo castellanoleonés Technosylva Rower Bembibre representando a la región. También estará el conjunto italiano Ciclistica Rostese, habitual en las pruebas por etapas de nuestro país.

Cartel de la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora 2026 / Cedida

El plantel de equipos incluye al vencedor el año pasado tanto de la general como de dos etapas de la carrera: el Extremadura Pebetero defiende el trono que logró el ahora profesional Adrián Benito. Nutrida siempre la representación gallega con High Level Gsport, Supermercados Froiz, Vigo Rías Baixas y ODL Team Lasal Cocinas. Participan además los navarros de Telco ON Clima Osés, los aragoneses del Torres Sobato que lideran el ránking élite, los cántabros de Gomur Cantabria Infinita y de Multihogar Cantabria o los alicantinos del Natural Greatness RALI ALÉ.

Completan la nómina desde Euskadi las nuevas estructuras de Smartlog Nest y SURNE Bilbao así como los madrileños de El Bicho Plataforma Central Iberum y El Anciano Rey de los Vinos para sumar 19 escuadras que buscarán protagonismo y éxitos en la Vuelta a la Provincia de Zamora.