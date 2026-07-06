El Zamora logra la renovación de Diego Moreno pero Erik Ruiz deja el club
Moreno llegó a mitad de la pasada campaña procedente de la Ponferradina
El Zamora CF ha anunciado este lunes la renovación del lateral derecho Diego Moreno, que fue un pilar fundamental para Óscar Cano en la segunda parte de la temporada pasada. Sin embargo, no ha sido posible la continuidad de otro de los defensas importantes en el equipo rojiblanco como fue Erik Ruiz que ha decidido no seguir en el Zamora.
Formado en la cantera del Osasuna, el Moreno cuenta con experiencia en el fútbol profesional. En la temporada 2022-2023 disputó 11 partidos en Primera División con el primer equipo navarro. Posteriormente compitió en Segunda División durante la temporada 2023-2024, acumulando 25 encuentros defendiendo las camisetas del CD Mirandés y el FC Cartagena. En la temporada 2024-2025, Diego Moreno formó parte del Osasuna B en Primera Federación, donde disputó 31 partidos. Ya en la campaña 2025-2026, el futbolista comenzó la temporada en la SD Ponferradina, siendo titular en 15 encuentros durante la primera vuelta.
Erik Ruiz se formó como futbolista en las categorías inferiores del Deportivo Alavés y ha desarrollado una destacada carrera en la Primera Federación (antigua Segunda B), acumulando más de un centenar de partidos en la categoría. Su experiencia incluye etapas en clubes como Barakaldo CF, Real Unión de Irún, AD Mérida y Unionistas de Salamanca.
En la temporada 2022/2023, defendió los colores del AD Mérida, disputando 25 encuentros entre liga y Copa del Rey. Posteriormente, en la 2023/2024, se unió a Unionistas de Salamanca, donde fue titular indiscutible y uno de los líderes del vestuario, participando en 38 partidos oficiales. Su rendimiento le valió el interés del CD Lugo, equipo con el que firmó en julio de 2024 y donde ejerció como capitán, destacando por su carácter competitivo y capacidad de mando en la zaga. Llegó al Zamora en el pasado verano y ha sido un hombre importante tanto para Juan Sabas como para Óscar Cano.
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