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Sofía Arroyo, campeona absoluta de Castilla y Leon en 800 metros libre

La nadadora zamorana deja la alta competición para centrarse en sus estudios

Sofía Arroyo

Sofía Arroyo / CNZ

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

La zamorana Sofía Arroyo Bonifacio, que este año compite en el Club Acuático de León, se proclamó campeona absoluta en la distancia de 800 metros libre en el Campeonato de Castilla y León de natación, que se celebró durante el fin de semana en las instalaciones del CEAR Río Esgueva de Valladolid. También consiguió el subcampeonato en el 400 libre y con sus compañeras de Club, logró el Oro en el 4x100M Libre y la plata  en el 4x200M Libre. 

Sofía Arroyo, que ha estado becada como deportista de alto rendimiento por la Junta de Castilla y León, se aparta de la alta competición, para centrarse en sus estudios, después de más de diez años en la élite de la natación de la Comunidad.  Se inició en este deporte en Club Deportivo Natación Zamora, club en el que ha estado toda su carrera menos el último año, y agradece a todos sus entrenadores "el trabajo, el apoyo y la confianza que han tenido siempre en ella", ha señalado el Club en una nota de prensa.

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