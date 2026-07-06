Los secretos de Madring, al descubierto: el hilo de Twitter que analiza al detalle cómo será el circuito de F1 de Madrid

Las obras de Madring enfilan ya su recta final y el circuito de Fórmula 1 de Madrid empieza a mostrar sus detalles menos visibles. Más allá de los vídeos promocionales, los renders y la presentación oficial, el proyecto ya va dejando al descubierto pistas concretas sobre cómo será su estructura: dónde estarán los boxes, cómo se distribuirán las gradas, donde estarán los accesos...

El hilo publicado por @HilosValdebebas analiza los planos del circuito y permite recorrerlo casi curva a curva, desde la recta de meta hasta el acceso a boxes, con una lectura detallada de gradas, accesos, pasarelas, zonas de público, áreas VIP, espacios de patrocinadores y afecciones en el entorno de IFEMA y Valdebebas.

Ubicación de los boxes

El recorrido arranca en la recta de meta y las primeras curvas, la T1 y la T2. En esa zona, según el análisis del hilo, aparecen los primeros accesos al circuito, identificados como B1, B2, B3 y A5. El propio usuario apunta que los accesos marcados con la letra A podrían estar destinados al staff del Gran Premio, lo que ya permite distinguir entre entradas para público y pasos de uso interno u operativo.

La curva T3 incorpora uno de los primeros elementos relevantes para los espectadores: una grada y una pasarela para cruzar el trazado. El plano también deja ver el vallado perimetral exterior, marcado con una línea rosa discontinua. Ese detalle lleva al autor del hilo a subrayar hasta qué punto el cierre del recinto condicionará el entorno inmediato: “Ni en el parque se va a poder estar…”, señala.

Recta de meta

A partir de ahí, el trazado entra en la recta de Ribera del Sena. El hilo identifica más gradas en la zona de IFEMA, una segunda pasarela para salvar el circuito y los parkings destinados a los equipos. Es uno de los primeros puntos en los que el plano muestra con claridad que Madring no será solo una pista, sino una instalación temporal con múltiples capas: público, personal técnico, escuderías y circulación interna.

La recta continúa con un nuevo acceso, el C1, y otra pasarela. En esta zona, a diferencia de otros puntos del trazado, el usuario no aprecia gradas. Sí se observa, en cambio, hasta dónde llega el vallado perimetral exterior, uno de los elementos que el hilo va utilizando como referencia para entender el perímetro real del Gran Premio.

Trabajos en las inmediaciones del circuito de Madring a 16 de junio de 2026. / Alba Vigaray

El siguiente tramo corresponde a las curvas T4, T5 y T6, donde aparece la chicane de la rotonda antes del primer túnel. El análisis señala los accesos C3 y C4 y detecta gradas en la zona de la vereda, fuera del recinto de IFEMA y en espacio público. Es uno de los puntos más significativos del hilo, porque muestra cómo el circuito desborda el ámbito estrictamente ferial y ocupa zonas del entorno urbano próximo.

La Monumental, icónica

Después del primer túnel, el hilo se detiene en uno de los posibles puntos más sensibles para la organización: la visibilidad desde Francisco Umbral. “A ver cómo resuelve para que nadie vea la carrera ‘gratis’ desde Francisco Umbral”, apunta @HilosValdebebas. En ese tramo aparecen las curvas T7 y T8, la bajada del “Bunker” y nuevas gradas situadas por debajo de esa zona.

La siguiente parte del plano concentra muchísimas gradas, dos pasarelas para cruzar el circuito y las curvas T9, T10 y T11, justo antes de llegar a La Monumental. El hilo también identifica varios accesos por Las Cárcavas y un dato importante para la movilidad del barrio: el corte completo de Francisco Umbral en ambos sentidos.

Valla con el logo de Madring cerrando el acceso a la obra. / Alba Vigaray / t

La Monumental, la gran curva icónica de Madring, aparece como uno de los grandes focos de público. En su primera mitad, el hilo detecta una gran concentración de gradas tanto por dentro como por fuera del trazado, con una zona interior que identifica como espacio VIP. La lectura es clara: será uno de los puntos de mayor capacidad visual y probablemente uno de los espacios centrales de la experiencia del Gran Premio.

En la segunda mitad de La Monumental, el análisis llama la atención sobre una reserva de más de 13.000 metros cuadrados vinculada a la Confederación Hidrológica, situada en la esquina inferior derecha del plano. Junto a ello, el hilo menciona también una superficie de 1.200 metros cuadrados para el Santander, una muestra de cómo el proyecto incorpora zonas específicas para patrocinadores dentro del diseño global del evento.

Fan zone

Al final de La Monumental aparece la que el hilo identifica como el área principal de fan zone. Su eje sería la avenida principal, con acceso por la glorieta Luis Blanco Soler. En esa zona se ubicarían espacios de Ford, una zona de karting, DJ, food trucks y parking de camiones. Es decir, una de las áreas donde Madring se plantea no solo como carrera, sino como festival y recinto de entretenimiento.

El hilo reserva uno de sus comentarios más expresivos para otro tramo del circuito: “La joya”. Allí enumera una larga lista de elementos previstos: Eurofighter, campo de fútbol, noria, simuladores, tiendas, césped rojo, escenario para conciertos, DJ set y zona relax. Todo ello en el entorno de las curvas T14, T15 y T16, acompañado además de más gradas y zonas de pelouse. Esta parte del plano muestra el componente más experiencial del Gran Premio, pensado para extender la actividad más allá de la pista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, entre otras auroidades, en la curva Monumental del circuito Madring.l z / Alba Vigaray / t

La curva T17, previa al segundo túnel, introduce uno de los datos más relevantes para los vecinos de Valdebebas. Según la interpretación de @HilosValdebebas, en este punto “se confirma” que no se podrá salir de Valdebebas por Alejandro de la Sota durante el dispositivo. Sí se podría entrar, según el hilo, por los dos carriles de la calzada derecha. Es uno de los apuntes más concretos sobre cómo el evento puede alterar los movimientos habituales del barrio.

Tras el segundo túnel llega la curva T18. El usuario destaca aquí una decisión que le sorprende: la colocación de hasta tres gradas más en una zona estrecha, ya dentro de la parte de IFEMA. De nuevo, el plano evidencia el aprovechamiento intensivo de casi todos los espacios disponibles para generar puntos de público a lo largo del recorrido.

Vuelta a la recta principal

La curva T19 aparece vinculada a un gran aparcamiento en superficie, correspondiente a los espacios ya existentes en IFEMA. En esta zona se incorporan además otras dos pasarelas para cruzar el circuito. El dato refuerza una de las constantes del hilo: Madring estará cosido por pasos elevados para permitir la movilidad interna de los asistentes dentro de un recinto fragmentado por la propia pista.

El tramo final, con las curvas T20, T21 y T22, concentra la zona de paddock, el acceso a boxes y los espacios destinados a la FIA, comentaristas y otros servicios vinculados a la competición. Es el corazón técnico y organizativo del Gran Premio: la zona donde se mezcla la operativa deportiva, la retransmisión y la actividad institucional de la Fórmula 1.

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El recorrido se cierra de nuevo en la recta principal. Según el análisis del hilo, allí habrá una grada para más de 15.000 asistentes y también una fan zone dentro de IFEMA, con amplio espacio reservado para patrocinadores. La recta de salida y meta se plantea así como uno de los grandes escenarios del evento, tanto por capacidad de público como por visibilidad comercial.

Fuente: El Periódico de España