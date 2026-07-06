Salvamento Dragones se adjudica el Trofeo de Ricobayo

Este domingo se ha celebrado en la playa de Ricobayo la segunda edición del Trofeo Diputación de Zamora de Salvamento y Socorrismo, con cuatro clubes participantes, aunque Salvamento Dragones Caja Rural que jugaba en casa era quien más deportistas sumaba. El trofeo se quedó en casa en una jornada en la que todos los clubes quedaron sorprendidos por la belleza del escenario de competición.

Los infantiles quienes realizaron la prueba niper - nadar- niper y Violeta Ramos y Leo Rodríguez dominaron de comienzo a fin. En categoría cadete la prueba era tabla-nadar- tabla e Iria iglesias se colgaba el oro, seguida de Noa Rodríguez, plata, y Claudia Benito, bronce.

En categoría masculina el oro fue para Miguel Rodríguez mientras que Héctor Pérez se colgaba la plata. Lastima la descalificación de Sergio Huertos que había hecho una buena carrera.

En categoría absoluta se disputó el doble ocean, y Dragones volvía a dominar con Nerea Martín. Lucía Hernández fue segunda, seguida por Ana Bailón, Beatriz Ramos, Irene Calvo y Alba Alejándre. En categoría masculina claro dominio de Marcos Antón, seguido por Mario Garzón, Diego Antón, Luis Antón, Marcos Ferrero, Marco Fernández, Gustavo Calvo e Iván Marino.

En Máster Cristina García se alzó con el oro, posición que también obtenía Oscar Vaquero, seguido de César Tijero y Raúl Pérez.

La mañana finalizó con las pruebas de relevos en categoría cadete y en tabla del salvamento Dragones se proclamaba campeón en categoría femenina y masculina. Y también se impuso el club zamorano en el relevo tabla absoluto femenino y masculino, relevo master masculino y en los relevos ski máster masculino y absoluto femenino y masculino.

Fue una jornada de competición y convivencia en la que el buen tiempo acompañó.

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