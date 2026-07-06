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Recoletas seguirá patrocinando al CD Zamarat

El equipo de Liga Challenge pasará a denominarse Recoletas Salud Zamora

Oscar Iglesias y Carlos Baz renovarán el acuerdo con el hospital zamorano

Oscar Iglesias y Carlos Baz renovarán el acuerdo con el hospital zamorano / LOZ

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Recoletas Salud continuará siendo el patrocinador principal del CD Zamarat de Liga Challenge, reafirmando así su firme compromiso con el baloncesto femenino zamorano y su apoyo a una nueva temporada al frente del proyecto deportivo.

La renovación del acuerdo será rubricada este miércoles por el director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias, y el presidente del club, Carlos Baz. Además, durante el acto se dará a conocer la denominación con la que competirá el conjunto dirigido por Raúl Pérez en la próxima campaña: Recoletas Salud Zamora.

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Esta nueva denominación refuerza la estrecha vinculación entre ambas entidades y consolida la identidad de un proyecto deportivo compartido, basado en la estabilidad, el crecimiento y el compromiso con el deporte zamorano.

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