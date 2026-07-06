Baloncesto
El Real Madrid anuncia el acuerdo con Pedro Martínez: "Es un grandísimo reto"
El entrenador barcelonés se une al Madrid para las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-2029, según anunció el club en un comunicado
Ramon Palomar
Ya es oficial. El Real Madrid anunció en un comunicado que Pedro Martínez es su nuevo entrenador para las tres próximas temporadas, hasta la campaña 2028-29. El técnico barcelonés llega al Madrid después de un exitoso año como técnico del Valencia Basket que le llevó a ganar su segunda liga con el cuadro 'taronja' y que le ha impulsado a coger la batuta del Madrid después que Sergio Scariolo fuera destituido la semana pasada.
La estancia del técnico catalán durará, al menos, hasta 2029, ya que firma por tres cursos con un sueldo total de algo más de un millón de euros por cada una de ellas. El Real Madrid ya lo ha anunciado como su nuevo entrenador en el siguiente comunicado:
El nuevo entrenador merengue tendrá tiempo, en estos meses, de ayudar a Juan Carlos Sánchez, la persona que ha apostado por él para dirigir el nuevo proyecto madridista desde el banquillo, a planificar una plantilla a su gusto para poder sacar el mayor rendimiento posible. A la llegada del técnico procedente del Valencia le acompaña otro taronja, Jaime Pradilla: el interior maño ha sido el primer fichaje
"El mayor éxito posible”
El nuevo entrenador del Madrid aseguró en su primera entrevista televisiva a los medios del club que “Es un honor y un orgullo formar parte de esta entidad, conozco el legado y voy a dar mi máximo para estar a la altura”, dijo en Realmadrid TV.
"Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Evidentemente, es un orgullo formar parte. Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí”.
“Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar competiendo por todas las competiciones. Es un grandísimo reto y mi principal objetivo no puede ser otro que intentar ayudar a los jugadores y al club para que tengamos el mayor éxito posible”.
El técnico barcelonés tuvo palabras para la afición blanca, “En primer lugar, agradecimiento por pertenecer a una entidad tan increíblemente grande y con un historial impresionante. No va a ser por falta de esfuerzo o por falta de dedicación. Espero estar a la altura. Necesitamos el apoyo de todos para poder tener éxito”, dijo.
Fuente: Sport
- Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
- Cuatro fallecidos de una familia y una niña herida muy grave en un accidente en la A-67, en Herrera de Pisuerga
- Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Cuarenta millones de euros, buses eco y paradas con intercambiadores con el alfoz: las claves del nuevo contrato de autobuses urbanos de Zamora
- Nuevo hurto por el método del abrazo cariñoso esta semana en la provincia de Zamora
- Muere un toro al empotrarse contra la talanquera en los espantes de Fuentesaúco
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora