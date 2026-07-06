Nueve fueron las victorias en otras tantas pruebas firmadas por los piragüistas zamoranos en la nueva edición de la Regata de Sanabria que se celebró este domingo en el Lago. Tal vez la más destacable fue la que consiguió en el K1 senior Eva Barrios con una enorme autoridad, pero también cabe resaltar en el campo de la proyección de futuro de nuestra cantera, la victoria en el K1 Cadete masculino de Javier Lozano (Amigos del Remo), con el quinto puesto de Marcos Diego (Sangregorio); o la segunda posición de Ainnare García en cadete femenino, una palista que viene de la competición en pista y no había podido preparar específicamente los 5.000 metros de ayer.

El piragüismo zamorano firma nueve victorias en las pruebas de la Regata de Sanabria 2026 | LOZ

De gran prestigio fue también el segundo puesto de Spas Dimitrov y Sergio Pereda en el K2 Senior y la victoria de su compañero en Amigos del Duero Marcos Antúnez en el C1 que le confirma como uno de los grandes canoistas españoles en las largas distancias, en las que sobrevive Carlos Vega que ayer terminó sexto.

El piragüismo zamorano firma nueve victorias en las pruebas de la Regata de Sanabria 2026 | LOZ / LOZ

Y la cuarta gran victoria llegaba de la mano de Amigos del Duero que se proclamó mejor club en una cerrada lucha con el Iuxtanam de Mérida. Sangregorio Ciudad de Zamora terminó séptimo; Piragüismo Duero fue 27º, Fluvial de Villaralbo 29º y Durius Tecozam 31º de un total de 50 clubes que puntuaron en las diversas pruebas disputadas.

Noticias relacionadas

El piragüismo zamorano firma nueve victorias en las pruebas de la Regata de Sanabria 2026 | ALBA PRIETO

Las otras cinco medallas de oro para el piragüismo zamorano llegaron en veteranos con el K4 de Amigos del Remo proclamándose campeón de España con Macías, Pedruelo, Ortiz y Luis Pérez; en el K2 de Alberto Macías y Javier Pedruelo; en el C1 con Javier Bernal y en el K1 con Luis Fernando Roales (1º) y Ángel Porto (3º) en 50-59 y con José Miguel Herrador (1º) y Enrique Linares (2º) en +60. Además Andrés del Teso firmó la cuarta plaza en 35-49 y en el C1 35-49 coparon los primeros puestos José Ramón Luelmo, Raúl Iglesias, Guillermo Pinilla y Antonio Pérez. Los palistas de Amigos del Remo se colgaron por último la medalla de bronce en el Nacional c4 Senior.