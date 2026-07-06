Moussa Diarrá renueva con el CD Villaralbo

El C.D. Villaralbo anunció ayer que el defensa Yago Trigueros no continuará formando parte de su plantilla en la próxima temporada en el Grupo 8 de Tercera RFEF.

"Tras defender nuestro escudo con compromiso, trabajo y profesionalidad, llega el momento de separar nuestros caminos", señala el club azulón en una nota de prensa.

"Yago ha demostrado en todo momento una gran implicación con el equipo -añade el Villarabo-, aportando solidez, esfuerzo y compañerismo tanto dentro como fuera del terreno de juego".

El C.D. Villaralbo quiere agradecerle "su dedicación y desearle la mayor de las suertes en sus nuevos retos deportivos y personales que están por venir. Gracias por defender nuestros colores. Esta siempre será tu casa".

Por contra, el club zamorano anunció también este domingo la renovación de Moussa Diarrá, que continuará defendiendo la camiseta azul una temporada más.

El mediocentro defensivo seguirá formando parte de la plantilla del primer equipo tras completar una gran campaña, en la que "ha demostrado ser un futbolista de enorme importancia gracias a su potencia física, capacidad de recuperación, intensidad y equilibrio en el centro del campo", señala el club en una nota de prensa.

"Su continuidad supone un paso más en la construcción de un proyecto sólido y competitivo de cara a la nueva temporada. Desde el CD Villaralbo agradecemos a Moussa su compromiso con el club y le deseamos muchos éxitos en este nuevo curso".

El equipo que dirigirá Pablo Cortés anunció también el viernes la incorporación de Ange Roland “Ange”, defensa central diestro que llega procedente del C.P. Montehermoso, conjunto del Grupo XIV de Tercera RFEF, para reforzar la línea defensiva del primer equipo de cara a la temporada 2026/ 2027.

Ange, natural de Costa de Marfil, es un futbolista con unas condiciones físicas sobresalientes. Con sus 1,95 metros de altura, destaca por su gran envergadura, potencia y capacidad para imponerse en los duelos tanto por bajo como por alto.

Se trata de un central con una fuerte personalidad competitiva, liderazgo sobre el terreno de juego y un notable dominio del juego aéreo, una de sus principales virtudes. Además de su solidez defensiva, aporta contundencia, seguridad en la marca y una gran presencia en las acciones a balón parado, convirtiéndose en un perfil de enorme valor para la estructura defensiva del equipo.

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Con su llegada, el C.D. Villaralbo incorpora a un futbolista con proyección, experiencia en categoría nacional y unas características que reforzarán la competitividad y el nivel de la plantilla. n