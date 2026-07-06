El K4 español femenino se impone en Sanabria

España no pudo con la República Checa en la competición por equipos nacionales masculinos de la Regata de Sanabria, la prueba estelar del espectáculo deportivo que congregó en el lago sanabrés a más de mil palistas procedentes de casi todas las comunidades autónomas de España y de siete paises europeos.

El K4 de España, en el segundo puesto, escuchando el himno de República Checa. | ALBA PRIETO

El equipo nacional de maratón, que dirige el zamorano José Andrés Román Mangas alcanzó sin embargo la victoria conjunta por paises en el Trofeo de Castilla y León que se disputó durante el fin de semana en Valladolid, el sábado, y en el Lago de Sanabria, este domingo tras sumar un doble primer puesto en el K4 femenino en el que remó la zamorana Eva Barrios y un segundo y tercero en la prueba masculina.

Eva Barrios, en el segundo puesto, en el primer paso por meta.

El piragüismo zamorano tuvo a dos grandes protagonistas con el excampeón del mundo, Carlos Garrote, reconvertido a las largas distancias, en el K4 español, en la que puede ser su última competición ante sus paisanos pues su retirada está cercana; y Eva Barrios que, no sólo se impuso con gran autoridad en el K1 de la Regata de Sanabria, sino que contribuyó decisivamente al primer puesto de España, tanto el sábado en Valladolid como en Sanabria, con Hungría como rival directo.

La Regata de Sanabria volvió a congregar a varios miles de personas en torno a una prueba que fue además el Campeonato de España de K4 por clubes, aunque Zamora jugó un papel mas bien discreto en esta competición frente a los grandes equipos del piragüismo españoll. Además, hubo representación zamorana en los K4 que disputaron la competición por autonomías, con el barco masculino que tuvo como marca a Javier Pedruelo luchando por el primer puesto ante Madrid que le superó en la meta por menos de medio largo; mientras las chicas no pudieron subir al podio y se conformaron con la cuarta posición.

El enorme esfuerzo de organización realizado por la Federación de Castilla y León que preside el zamorano Rubén García Pedruelo, se vio recompensado con un magnífico espectáculo deportivo que tuvo su culmen en la prueba internacional de K4.

En el barco español remaba un Carlos Garrote, excampeón del mundo de 200 metros, reconvertido a la distancia de 5.000 metros, formando equipo con tres contrastados fondistas como son Iglesias, Martín y Prada. El velocista zamorano, ya en el final de su carrera deportiva, regresaba así a la prueba en la que no competía desde sus años mozos, para aportar su experiencia en la lucha por la victoria que la República Checa le había arrebatado a España el sábado en el río Pisuerga en Valladolid. Pero Chequia volvió a estar ayer intratable y ya pasó liderando el grupo cabecero en la primera vuelta al circuito. Tras el segundo paso por la isla de Las Moras, España atacó de lejos, pero antes de llegar a la última ciaboga, Chequia replicó con un fuerte empujón que le permitió cruzar la meta destacado, por delante de España y del siempre combativo barco portugués. Esta vez, la superlaureada Hungría, con el mítico Adrian Boros al frente, tuvo que conformarse con la cuarta posición.

En el K4 español, el seleccionador José Andrés Román Mangas situó junto a Eva Barrios, a Esteban, Franco y Vega para intentar reeditar la primera plaza alcanzada el día anterior en el Gran Premio de Valladolid y el barco español mandó durante todos los 5.000 metros del recorrido para terminar con Hungría en el segundo puesto y Dinamarca, en el tercero.

Noticias relacionadas

El K4 de Castilla y León salió a por todas en la competición por autonomías, luchó de principio a fin y acarició la victoria, pero en la misma línea de meta le superó Madrid por menos de medio barco. El barco femenino en el que remó Marina Giralda no tuvo muchas opciones frente a unos rivales de un altísimo nivel, con Extremadura mandando de principio a fin, y por detrás Euskadi y Madrid. Las palistas de Castilla y León entraron alto rezagadas en la cuarta posición. n