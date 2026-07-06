Guzmán López, campeón de Castilla y León en 800 lisos U20
Blanca García, también del Vino de Toro Caja Rural, semifinalista en el Nacional U18 en 1.500 lisos
Guzmán López Guadilla, del Vino de Toro Caja Rural se proclamó campeón Autonomico Sub 20 en los 800 metros lisos en la prueba disputada en las pistas de Atletismo Juan Carlos Higuero, de Aranda de Duero. Fue el único representante del club toresano en este Campeonato Autonómico, y compitió en los 800 metros lisos, prueba en la que partía como gran favorito, como así quedó demostrado pues dominó la carrera a su antojo, donde desde el pistoletazo de salida para terminar con un crono de 1´54´´69 lejos de la mínima para el Campeonato de España que es de 1´52´´80
La Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón, organizó el Allianz Campeonato de España sub-18 en las Pistas de Atletismo Gaetà Huguet de Castellón y la mediofondista salmantina que defiende los colores del Vino de Toro Caja Rural desde hace varias temporadas, Blanca Garcia Heras, compitió en los 1500 lisos pero no pudo pasar de semifinales a pesar de haber realizado una aceptable carrera y lograba parar el crono en 5´00´´44, que es su mejor crono en esta temporada al aire libre.
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