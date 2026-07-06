Carlos Garrote meditará su futuro al acabar la temporada

El zamorano Carlos Garrote, excampeón del mundo y de Europa en 200 metros, dejó entrever tras participar este domingo en la Regata Internacional de Sanabria con la Selección Española, que esta puede ser su última temporada como palista, aunque deja la puerta abierta a continuar un año más. Garrote afrontará todavía este verano su habitual competición en sprint, centrándose en las tres distancias del 200 metros. "Me encuentro con ganas, pero fisicamente, me cuesta, entonces, necesito analizar la situación y ver qué puede ocurrir en la temporada que viene. Intentaré que sea lo más bonito posible. Si es el final, me puedo sentir satisfecho porque no ma imaginaba cuando era pequeño que iba a alcanzar lo que he conseguido. Si es el final, intentaré que sea lo más bonito posible, pero tengo que pensar cosas, en casa, con la familia y a ver qué sucede".

Eva Barrios, tras ganar el K1 femenino. | LOZ

Garrote se centrará tras esta incursión en el maratón, en las competiciones en pista que siempre han sido su especialidad: "Voy a hacer las tres pruebas de los 200 metros, quiero disfrutar porque puede ser mi última competición de alto nivel, y puede que el equipo nacional ya se quede atrás. Voy a disfrutar el Campeonato de España en la distancia en la que me siento más cómodo y la decisión que tome luego, me imagino que será la mejor", declaró el piragüista zamorano afincado en Madrid.

Carlos Garrote. | LOZ / LOZ

La otra gran protagonista de la Regata de Sanabria fue la zamorana Eva Barrios que sumó las dos victorias con el K4 de España, su triunfo ayer en el K1 en el Lago: "Me gusta mucho remar esta regata y si encima ganas en casa, pues mucho mejor". La palista del club Durius Kayak explicó respecto a la prueba internacional de K4 que "salimos en cabeza desde el principio y tuvimos controlado en todo momento la carrera, especialmente al barco húngaro, y al final hemos podido entrar en el primer lugar". A título personal, Eva Barrios reconoció sentirse "contenta" y que afronta lo que resta de temporada con optimismo tras sus dos cuartos puestos logrados hace una semana en el Campeonato de Europa: "Fueron dos carreras con resultados agridulces, sobre todo el K1, la prueba en la que tenía más opciones. Pero me he visto bien y ahora me centraré en preparar el selectivo para entrar en el equipo que vaya al Campeonato del Mundo". Con ese objetivo enfocó la Regata de Sanabria porque "además es una prueba en la que sales con chicos que tienes que moverte entre olas, y siempre viene bien".

Castilla y León / LOZ

La maratoniana del Durius Kayak Tecozam reconoce que tiene todavía mucho margen de mejora de cara al Mundial, "yo soy una palista que, cuando más carga de entrenamiento llevo, mejor voy. El Mundial es a finales de octubre, un mes más tarde de lo habitual, pero primero tendré que pasar el selectivo y espero poder llegar en las mejores condiciones al Mundial".

No teme la zamorana el tiempo que resta todavía para el Mundial de Argentina porque "según avanza la temporada, yo siempre voy a mejor, y no debería tener problema".

El máximo responsable de la organización de la Regata, Rubén García Pedruelo expuso en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora que "se ha demostrado nuevamente que Zamora y Sanabria han vuelto a estar a la altura de lo que es su regata internacional. Ha habido una gran participación internacional, hemos visto que no se trata de barcos cojos, a España le ha costado ganar en mujeres y en hombre, hemos pasado de la tercera posición ayer a la segunda de hoy y las han tenido que luchar hasta el último segundo en un grupo de cinco barcos muy igualados".

García Pedruelo se mostró orgulloso de haber alcanzado los mil palistas en la Regata de este año: "Podría superarse esta cifra pero no podemos irnos mucho más arriba porque no tenemos el espacio para poder meter a más embarcaciones en el recinto del Lagopor problemas logísticos y de aparcamiento, pero mil deportistas es una cifra superimportante, hemos vuelto a colocar a Sanabria en el epicentro del piragüismo nacional e internacional y está más que demostrado que éste es uno de los eventos deportivos más importantes de Zamora".

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A juicio del presidente de la FCYLP, "en la línea de años anteriores podríamos alcanzar una docena de paises pero no podemos porque se nos está reduciendo año a año en presupuesto de la Regata" y recuerda la importancia que reviste en la promoción turística de la comarca: "Escuchas a los hosteleros y empresarios que traemos a mucha gente que pernocta y come aquí. El deporte es turismo y eso lo sabe la sociedad sanabresa". n