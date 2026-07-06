El 1x1 de España contra Portugal

Partido de altura para España. La primera parte fue un ejemplo de lo exigente que sería el duelo. Intercambio de ocasiones para las intervenciones decisivas de Unai Simón y Diogo Costa. El portero español miró con alivio cómo un latigazo de Nuno Mendes se fue al larguero después de rozar en Pedro Porro. Oyarzabal falló un mano a mano confuso, donde un 'falso' fuera de juego le cubrió de dudas en la definición.

En la segunda, Portugal partió con más iniciativa. Las imprecisiones empezaron a aparecer en un escenario donde el pánico se hizo latente. La lesión de Nuno Mendes le dio cierto vuelo a un Lamine al que buscaron todos. Sin embargo, el héroe llegó desde el banquillo con un Mikel Merino imperial. Un héroe que encontró Luis de la Fuente. Solo podía ser uno de sus soldados más fieles.

Luis de la Fuente optó por alinear ante Portugal en cuartos los mismos once jugadores que lograron el pase a octavos. Una apuesta por la estabilidad y el rumbo rectilíneo del que formaron parte Unai Simón en portería; la consabida línea de cuatro formada por Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella; con Rodri y Pedri en el doble pivote; Olmo en la mediapunta; Baena y Lamine en los extremos; y Oyarzabal en punta de ataque.

8

Unai Simón, Portero

Fundamental

El partido más exigente para el meta en lo que va de Mundial. Fin a la mirada vigilante. Hizo una doble parada en la primera mitad a Joao Félix y Cristiano que fue decisiva. Vio con pavor cómo un latigazo de Nuno Mendes se iba al larguero con dureza. Atento a las amenazas aéreas.

5

Pedro Porro, Defensa

Sufridor

Vivió una primera parte de mucho sufrimiento. Nuno Mendes encontró varias veces su espalda y uno de sus disparos, tras desviarse en el lateral español, acabó golpeando el larguero. Intentó proyectarse en ataque, pero pasó más tiempo pendiente de contener que de asociarse con Lamine. Sufrió mucho cuando salió Leao por su banda.

7

Pau Cubarsí, Defensa

Maduro

El más limpio en la salida de balón, pero un partido de absoluta exigencia. Midió bien las anticipaciones y no perdió la calma cuando Portugal aceleró las transiciones. Correcto en la vigilancia sobre Cristiano cuando el delantero cayó a su zona.

8

Aymeric Laporte, Defensa

General

Fue la sombra de Cristiano, al que conoce bien de Al Nassr, con la complicación que ello implica. Duro al choque y con un gran sentido de la responsabilidad defensiva. Con más trabajo en las tareas de un corrector que en la salida de balón. Se incorporó en todas las jugadas a balón parado.

6

Marc Cucurella, Defensa

Constante

Priorizó el equilibrio antes que las incorporaciones y aún así sufrió más de la cuenta por culpa de varias pérdidas. Bruno Fernandes le puso un nudo en la garganta. Intentó cerrar bien su costado y ayudó a controlar las llegadas portuguesas por fuera. No apareció en campo rival con tanta profusión como le gustaría.

8

Rodri, Centrocampista

Ancla

Portugal le obligó a jugar más rápido de lo habitual con una presión muy agresiva. Aun así, siguió siendo el futbolista que marcó el ritmo de España y el primer apoyo para sacar limpio el balón. Imprescindible en un encuentro con ritmos tan diversos y en el que era fácil perder el control. Acudió a las ayudas de sus compañeros, actuando como un capitán.

5

Pedri, Centrocampista

Anulado

Completamente anulado por Vitinha. Ofuscado en la creación y en la distribución. No ha estado cómodo en ningún momento del Mundial. Le ha faltado soltura y ha estado bien marcado en todo momento. Y España lo notó, acusando falta de fluidez en las transiciones frente a uno de los centros del campo más poderosos del Mundial.

7

Dani Olmo, Centrocampista

Clarividente

Es el que mejor entendía el juego en esta selección. Cada vez que un balón pasó por sus pies sucedió algo. Los cambios de orientación del mediapunta fueron el mejor argumento para romper líneas y sus giros intentaron buscar un hueco en la tupida zaga lusa. Se fue mosqueado tras un cambio con el que De la Fuente apostó por la fuerza frente a la creatividad.

7

Lamine Yamal, Delantero

Desequilibrante

Siempre fue el foco. Obligó a Diogo Costa a una gran parada y atrajo ayudas constantes. Rompió el partido cuando le dejaron, sobre todo tras la lesión de Nuno Mendes, que se rompió en una galopada. Cada vez que cogió el balón se aceleró la marcha.

6

Álex Baena, Centrocampista

Incisivo

Uno de los más activos de España. Probó a Diogo Costa con un disparo peligroso y participó en varias de las mejores acciones ofensivas. Su golpeo y su movilidad generaron incertidumbre constante. Fue el primer sustituido por De la Fuente cuando empezaban a nublarse las ideas.

5

Oyarzabal, Delantero

Frustrado

Mucho trabajo en la presión y en los apoyos, pero le faltó presencia en el área. Tuvo la mejor ocasión de España con un mano a mano que no consiguió convertir ante Diogo Costa. No estuvo en el lugar del gol, pese a la gran cantidad de llegadas que tuvo en España para que un delantero se pusiese las botas. Demasiado escorado y fuera de sus funciones.

7

Ferran Torres García, Delantero

Asistente

Es uno de los jugadores más inteligentes en el planeta fútbol, aunque a alguno le incomode que falle remates de cara a puerta. La asistencia para Mikel Merino es una exiquisitez a la altura de uno de los hombres que mejor abre los espacios. Eso sí, puso un nudo en la garganta de España después de la falta que concedió en la última jugada.

9

Mikel Merino, Centrocampista

Héroe

El fútbol es un deporte maravilloso gracias a jugadores como él. Supo ver De la Fuente que era el jugador del partido. Un perfil con llegada, pero que no olvida el equilibrio total que requiere un partido de este tipo. Su definición es la de un hombre enchufado, mortal de necesidad y un héroe merecido.

6

Fabián Ruíz, Centrocampista

Control

Entró para dar pausa a la circulación y acompañar a Rodri en la gestión de la posesión. Sus primeros minutos fueron de criterio y equilibrio en un encuentro cada vez más cerrado.

S.C.

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Entró para ofrecer una referencia distinta en el área y fijar a los centrales portugueses en el tramo decisivo.

Fuente: Sport