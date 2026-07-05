Automovilismo
Leclerc gana en Silverstone
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Redacción
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) concluyó -tras sufrir un par de averías- decimosexto.
Leclerc, de 28 años, logró su novena victoria en la F1, la primera de la temporada, al ganar en Silverstone, por delante de los ingleses George Russell (Mercedes) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, una carrera que concluyó por detrás del coche de seguridad que había entrado unas vueltas antes, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
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