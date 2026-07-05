Sanabria decide el podio español de K4

Un millar de palistas se darán cita este domingo en la 63ª edición de la Regata Internacional de Sanabria en la que se inscribe el Gran Premio Internacional y Autonómico y el V Campeonato de España de Fondo en Línea K4 y C4. 1.015 piragüistas a bordo de 478 embarcaciones participarán en una de las pruebas deportivas más emblemáticas y, también, la que cuenta con mayor participación de las que se celebran en la provincia de Zamora: la 63ª Regata Internacional de Sanabria.

Junto con la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Galende y la Junta de Castilla y León, numerosos patrocinadores privados colaboran dando apoyo económico a esta competición, entre ellos, Palausa Zamora y Caja Rural de Zamora.

Son 63 ediciones las que cumple esta histórica competición, cuyos orígenes se remontan a 1962 cuando bajo el nombre Jornadas Polideportivas se reunieron los primeros palistas. La regata puntúa para el Campeonato de España de Fondo en Línea de 5.000 metros, además de contar con numerosos competidores en la prueba autonómica y en la internacional en la ‘regata reina’ en la que participan 50 clubes de 10 comunidades autónomas (Madrid, Castilla y León, Aragón, Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares), con 360 barcos, entre K2, C2, K1 y C1, a bordo de los que irán 543 deportistas. En la prueba internacional competirán 6 selecciones nacionales, España, Hungría, Alemania, Portugal, República Checa y Dinamarca, donde previsiblemente destacará el duelo entre las dos primeras. El año pasado se llevó el Gran Premio Hungría. El K4 español estará integrado por Carlos Garrote, Adrián Prada, Adrián Martín y Joaquín Iglesias. En el K4 femenino español están la zamorana Eva Barrios, Eva Esteban, Cristina Franco y Marián Vega, también con máxima rivalidad con Hungría.

En la mañana de ayer se disputó en Valladolid el Trofeo Internacional de K4 que registró buenos resultados para los clubes zamoranos sobre la distancia de 5.000 metros. Las cadetes del Sangregorio Zamora fueron terceras con Uxue Alarcón, Maria Hernández, Ainnare García y Paula Díaz; y en mixto absoluto, Amigos del Remo (Coco, Vega, Galván y Lydia Rodríguez) terminaron undécimos y Sangregorio (García, Santiago, Diego y Roales, décimo séptimos.

Consiguió la victoria el K4 Veterano de Amigos del Remo con Pedruelo, Macías, Ortiz y Pérez; y Amigos del Remo también fue cuarto en el K4 Senior con Álvarez, Borrego, Dimitrov y Pereda, con Piragüismo Duero décimo (Pérez, Diente, Linares y Domínguez).

Noticias relacionadas

En Junior, Sangregorio alcanzó la sexta posición con Coca, Diego, Prieto y Bragado; y en la clasificación por autonomías, Castilla y León firmó la tercera plaza en masculino absoluto con Pedruelo, Pereda, Ramón y Boe; y también en femenino con Mara Santos, Lidia Díez, Lydia Rodríguez y Marina Giralda. Finalmente, en la clasificación por clubes, Amigos del Remo fue noveno y Sangregorio Ciudad de Zamora, duodécimo. n