Martín Ramos ya se prepara en el campo base del Gasherbrum I

El zamorano Martín Ramos ha iniciado el proceso de aclimatación y montaje de los campos de altitud necesarios para afrontar la ascensión al Gasherbrum 1 una de las míticas montañas del Karakorum (8080 metros). El grupo de montañeros que realizaron el duro trecking de aproximación llegó este viernes al campo base situado a unos 5.100 metros de altitud, en la expedición figuran además de los compañeros españoles de Martin Ramos (Jorge Egocheaga y Noelia Ortiz), el rumano Horia Colibasanu, que ha compartido otras ascensiones con ellos, y el grupo de sherpas que les ayudarán.

Por el momento, los montañeros emplean su tiempo de aclimatación en realizar salidas cortas a la ladera de esta hermosísima montaña de Pakistán para probar el material nuevo y comenzar la instalación de cuerdas y escalas necesarias para afrontar la subida a los campos de altura. Tras pasar mucho calor en la última semana en el camino de aproximación, en el campo base ha comenzado a nevar por las noches.

Horia Colibasanu informó desde el campo base que “estamos en muy buena forma, casi todos nosotros. Montamos las tiendas, arreglamos las plataformas” y explicó el montañero rumano que el hielo y la morrena son muy propensos a los accidentes aquí”.

El camino de aproximación al Gasherbrum I (Hidden Peak) se realizó desde la localidad de Askole (3.050 metros) para avanzar sobre el glaciar del Baltoro hasta la base de esta mítica montaña que Martín Ramos conoce desde hace años, una caminata en la que emplearon ocho días: “La última vez que dormí en Skardu fue camino de Askole en 2009, para comenzar uno de los treckings con el escenario más poderoso que uno puede imaginar: el Baltoro, en el Karakórum”.

El montañero zamorano narraba durante el camino de acercamiento que “vamos camino del Hidden Peak (Gasherbrum I). Lo conozco bien, ya que tuve que ir dos veces al Gasherbrum II y, como buenos hermanos de una familia muy numerosa, comparten la ruta de ascenso hasta el C1. Además, es el único de los Gasherbrum que se ve desde el campo base”.

“Tengo sentimientos muy encontrados. Cinco años desde el Manaslu... ¿es mucho o es poco? Todo depende de con qué se compare.”, escribió Ramos.

Una pieza fundamental en esta ascensión vuelve a ser Horia Colibasanu, que quiere terminar los catorce ocho miles sin “oxígeno suplementario ni soporte en altitud”. Hasta el momento ha coronado once ocho miles, uno más que Martín Ramos, y le faltan Gasherbrum I-II y Cho Oyu. Como es sabido, Jorge Egocheaga ya ha completado la totalidad de las grandes cumbres mundiales. El médico asturiano fue el quinto español en completar los 14 "ochomiles", reto que consiguió en mayo de 2014 al hollar el Kangchenjunga también junto a Martín Ramos.

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El montañero zamorano regresa así al macizo de los Gasherbrum donde ya coronó junto a Egocheaga, en su primera expedición juntos, el GII en 2008. El Gasherbrum I, también conocido como Hidden Peak o Pico Oculto, es la undécima montaña más alta del mundo con una altitud de 8.080 metros a la que esperan llegar en torno al 1 de julio en el que sería su undécimo "ochomil" . "No sé si llevo diez ochomiles o me quedan cuatro", comentaba entre risas después de su subida a el Manaslu, su décima cumbre en 2021. Ahora vuelve a contar en su aventura con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, de Panaderías El Viso y de Desguaces Autorrecicla.