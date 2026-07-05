FÚTBOL / Primera RFEF
La marcha de Miki Codina agrava la desbandada en el Zamora
El defensa catalán ficha por el Sabadell y son ya diez los jugadores rojiblancos que no continuarán a las órdenes de Óscar Cano
El objetivo de mantener el bloque de la plantilla del Zamora CF que jugó el play off de ascenso a Segunda continúa complicandose con la decisión de Miki Codina de no aceptar la oferta de renovación, y el defensa catalán ha optado por jugar la próxima campaña en el CE Sabadell que, como es sabido, jugará en Segunda División tras eliminar en la final de la fase de ascenso al Zamora.
Codina jugó una temporada en Zamora y pronto se ganó la admiración de la afición y, sobre todo, del entrenador Óscar Cano que lo hizo fijo en sus alineaciones tanto como defensa central como de lateral izquierdo.
La decisión de Codina viene a echar por tierra el objetivo que se había marcado el Zamora CF de mantener en lo posible el bloque de la pasada temporada. Hasta el momento, se han hecho oficiales ya las bajas del portero Fermín; de los defensas Ismael Athuman, Erik y Codina; de los centrocampistas Markel y Marcelo; de los medias puntas Sergi López, Quique Márquez y Álvaro Romero, y del delantero Joshua Farrell pero podrían ser todavía algunos más los jugadores del pasado año que causen baja en la plantilla de Óscar Cano, donde sí parece segura la continuidad de Luismi Luengo, Abde Damar, Carbonell, Sancho y Mario Losada, jugadores básicos para el entrenador. Y habrá que esperar todavía para comprobar si continuará el lateral Diego Moreno, Mario García e incluso el zamorano Carlos Ramos que podría barajar alguna oferta atractiva.
Mientras tanto, Óscar Cano ya ha decidido el programa de la pretemporada que comenzará ya el próximo día 18 con los reconocimientos médicos a la plantilla; y los entrenamientos comenzarán el lunes día 20, nueve días antes del primer partido amistoso que será en el Ruta de la Plata contra el Vetusta de Roberto Aguirre que consiguió el ascenso a Segunda RFEF. Los siguientes encuentros de pretemporada serán los días 4 y 8 de agosto en San Sebastián de los Reyes y Coria; el 12 de agosto en el Ruta contra la Cultural Leonesa y el 20 de agosto en el municipal zamorano frente al Real Madrid Castilla.
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