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El K4 español femenino gana la Regata de Sanabria, mientras el masculino cedió ante la República Checa

La Selección Española se impone en el cómputo total del Trofeo Castilla y León

VÍDEO | El K4 español femenino gana la Regata de Sanabria

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

España no pudo con la República Checa en la competición por equipos nacionales masculinos de la Regata de Sanabria en la prueba estelar de un espectáculo deportivo que congregó en el lago sanabrés a más de mil palistas procedentes de casi todas las comunidades autónomas de España y de siete paises europeos. El equipo nacional de maratón, que dirige el zamorano José Andrés Román Mangas alcanzó sin embargo la victoria conjunta por paises en el Trofeo de Castilla y León que se disputó durante el fin de semana en Valladolid, el sábado, y en el Lago de Sanabria, este domingo.

El piragüismo zamorano tuvo a dos grandes protagonistas con el excampeón del mundo, Carlos Garrote, reconvertido a las largas distancias, en el K4 español y en la que puede ser su última competición ante sus paisanos pues su retirada está cercana; y Eva Barrios que no sólo se impuso con gran autoridad en el K1 de la Regata de Sanabria, sino que contribuyó decisivamente al primer puesto de España, tanto el sábado en Valladolid como en Sanabria, con Hungría como rival directo.

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La Regata de Sanabria volvió a congregar a varios miles de personas en torno a una prueba que de nuevo volvió a ser además Campeonato de España de K4 por clubes, aunque Zamora jugó un papel mas bien discreto en esta competición frente a los grandes equipos del piragüismo españoll. Además, hubo representación zamorana en los K4 que disputaron la competición por autonomías, con el barco masculino que tuvo como marca a Javier Pedruelo luchando por el primer puesto ante Madrid que le superó en la meta por menos de medio largo; mientras las chicas no pudieron subir al podio y se conformaron con la cuarta posición.

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