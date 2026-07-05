Histórico Djokovic: acaba con el sueño de Safiullin y bate el récord de Federer en Wimbledon

Novak Djokovic es inmortal. El serbio eliminó a uno de los jugadores más en forma esta semana, el ruso Roman Safiullin (7-6, 6-3, 3-6, 6-3), y se planta en los cuartos de final del Grand Slam londinense. Una victoria que además de valer la clasificación a la siguiente ronda, también vale un récord histórico. 106 triunfos sobre la hierba de Wimbledon para superar a Roger Federer.

De nuevo con su gorra blanca y jugando de día, el serbio realizó otro partido notable ante un jugador que llegaba en estado de gracia. Se había cargado en la ronda anterior a Joao Fonseca en tres sets y demostró ser capaz de plantar a cara a Nole en los primeros minutos. De hecho, sacó para llevarse el primer set, pero Djokovic elevó su nivel y consiguió el break 'in extremis'.

Expresivo como siempre, alucinaba cuando Safiullin era capaz de encadenar varias bolas potentes que rozaban los ángulos de la pista. Sin embargo, en ningún momento perdió los nervios y afrontó el partido con una tremenda seriedad. La primera manga se decidió en el tie-break, donde Nole consiguió en el tercer intento superar al ruso en la red y empezar con buen pie.

Después de un set tan exigente, Djokovic se dirigió directamente al túnel de vestuarios y tardó varios minutos en salir. Descansó, se cambió de ropa y salió concentrado para seguir al mismo nivel. Y así lo hizo. Quizás fueron los minutos más perfectos por su parte. Sin conceder ni una sola bola de break al rival y aprovechando la única oportunidad que se le presentó. Estaba muy cerca de los cuartos.

Como sucedió en la anterior ronda ante Rinderknech, el serbio bajó un poco la intensidad en la tercera manga. Algo inevitable teniendo en cuenta el marcador y que de nuevo aprovechó su rival. Safiullin pudo despedirse de Wimbledon con al menos un set en sus bolsillos. Fue superior a Nole y se mereció dar un poco de emoción al partido.

Su rival en cuartos

El inicio de la cuarta manga fue un momento delicado para Djokovic, que estuvo cerca de ceder su servicio y complicarse la vida. Salvarlo hundió anímicamente a Safiullin, que perdió su juego al saque en blanco. El serbio se aferró a esa ventaja hasta el final y se llevó el partido con un punto final de maestro. Un toque sutil cerca de la red al que no llegó el ruso.

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Djokovic se convierte en el tenista con más victorias de la historia de Wimbledon. Si ya se podía considerar el mejor de la historia en pista dura, ahora también puede serlo en hierba. O directamente en general. El serbio se verá las caras en cuartos de final ante el ganador del duelo entre Felix Auger-Aliassime y Alejandro Davidovich. Que nadie dude del 'chacal'.