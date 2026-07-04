Miki Codina no continuará en el Zamora CF

El Zamora CF ha anunciado este sábado que el defensa Miki Codina no continuará en el club rojiblanco al no aceptar la oferta de renovación que se le había presentado. Codina ha sido un hombre fundamental en las alineaciones de Óscar Cano en la temporada que ha terminado alternando como defensa central y lateral izquierdo, y un pilar fundamental de la gran temporada que culminó en la final del play off de ascenso.

Formado en la cantera del Real Betis, Miki Codina se curtió también en el filial verdiblanco antes de dar el salto al fútbol semiprofesional con la UD Logroñés en la Segunda y Primera RFEF. En Logroñés disputó más de 40 encuentros oficiales, destacando por su solidez defensiva y versatilidad.

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En la temporada 2024‑2025 estuvo en el CF Intercity participando en 28 partidos y mostrando sus cualidades como defensa polivalente, con buena salida de balón, potencia y envergadura.