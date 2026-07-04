Miki Codina no continuará en el Zamora CF
Fue un hombre fundamental para Óscar Cano en la temporada pasada
El Zamora CF ha anunciado este sábado que el defensa Miki Codina no continuará en el club rojiblanco al no aceptar la oferta de renovación que se le había presentado. Codina ha sido un hombre fundamental en las alineaciones de Óscar Cano en la temporada que ha terminado alternando como defensa central y lateral izquierdo, y un pilar fundamental de la gran temporada que culminó en la final del play off de ascenso.
Formado en la cantera del Real Betis, Miki Codina se curtió también en el filial verdiblanco antes de dar el salto al fútbol semiprofesional con la UD Logroñés en la Segunda y Primera RFEF. En Logroñés disputó más de 40 encuentros oficiales, destacando por su solidez defensiva y versatilidad.
En la temporada 2024‑2025 estuvo en el CF Intercity participando en 28 partidos y mostrando sus cualidades como defensa polivalente, con buena salida de balón, potencia y envergadura.
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Luto en Alcañices: la trágica muerte de un vecino ensombrece el broche festivo por la Virgen de la Salud
- El piso de 150 metros cuadrados en pleno centro de Zamora con garaje, terraza y ascensor
- David y Goliat: Cuando ser pequeño, mujer y de Zamora es una ventana