Ange, nuevo defensa central del Villaralbo

El C.D. Villaralbo anunció este sábado la incorporación de Ange Roland “Ange”, defensa central diestro que llega procedente del C.P. Montehermoso, conjunto del Grupo XIV de Tercera RFEF, para reforzar la línea defensiva del primer equipo de cara a la temporada 2026/2027.

Ange, natural de Costa de Marfil, es un futbolista con unas condiciones físicas sobresalientes. Con sus 1,95 metros de altura, destaca «por su gran envergadura, potencia y capacidad para imponerse en los duelos tanto por bajo como por alto. Se trata de un central con una fuerte personalidad competitiva, liderazgo sobre el terreno de juego y un notable dominio del juego aéreo, una de sus principales virtudes», ha señalado el Club en una nota de prensa. Además de su solidez defensiva, aporta contundencia, seguridad en la marca y una gran presencia en las acciones a balón parado, convirtiéndose en un perfil de enorme valor para la estructura defensiva del equipo. «Con su llegada, el C.D. Villaralbo incorpora a un futbolista con proyección, experiencia en categoría nacional y unas características que reforzarán la competitividad y el nivel de la plantilla».