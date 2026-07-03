Triatlón Duero Construcciones Martín Peña mantiene un paso firme esta temporada: buenos resultados en As Pontes y Palencia

El Triatlón Duero sigue dando pasos firmes esta temporada, consolidando su presencia en distintas modalidades y mostrando un nivel competitivo cada vez más sólido. Las últimas actuaciones del club en pruebas de media distancia, olímpica y sprint reflejan la amplitud y el buen momento de sus deportistas, capaces de rendir con solvencia en escenarios muy diferentes.

Resultados notables en As Pontes

En la exigente cita de As Pontes, disputada sobre un recorrido de media distancia —1.900 metros de natación, 86 kilómetros de ciclismo sin drafting y 21 kilómetros de carrera a pie—, el Triatlón Duero firmó tres actuaciones de mérito. Alfonso Quijada (5:21:10), Jorge Herculano do Fondo (5:25:15) y David Pérez (5:25:58) completaron la prueba con tiempos compactos y regulares, demostrando una notable adaptación a un circuito marcado por el desnivel acumulado y la dureza del segmento ciclista.

En la distancia olímpica, también en As Pontes, el equipo volvió a responder con solvencia. Javier J. Alfonso (2:33:15) y Arturo Cuadrado (2:34:05) firmaron dos registros muy próximos entre sí, reflejo de una preparación equilibrada en las tres disciplinas. En categoría femenina, Diana Herrero (2:56:09) completó la prueba con una marca destacada, reforzando la presencia del club en competiciones nacionales.

Buen papel en Palencia

El rendimiento del Triatlón Duero se extendió igualmente al XIII Triatlón Sprint de Palencia, donde llegó uno de los resultados más relevantes del conjunto: Iván Moreira (1:20:55) se proclamó campeón junior masculino, confirmando el buen trabajo de la cantera y el potencial de los jóvenes triatletas del club. En la clasificación general masculina, Alejandro Montalvo (1:05:13) alcanzó una meritoria octava posición, mientras que Cristian Aliste (1:14:19) logró situarse entre los cuarenta primeros. En la general femenina, Sandra María Felipe (1:25:44) firmó una duodécima plaza.