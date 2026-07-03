Sergio García seguirá un año más en el Noname

El zamorano 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚 continuará una temporada más en el Noname Club y cumplirá su cuarta temporada en el club en el que es el máximo goleador con 82 dianas. García es uno de los jugadores zamoranos en activo con más brillante curriculo en el que se incluye su paso por clubes como Valladolid, Oviedo, Salamanca o Zamora, y su participación en la Selección Española en categorías inferiores.

El Noname da así un paso màs en la confección de la plantilla con la que afrontará una nueva campaña en Regional de Aficionados con Miguel Romasanta continuando en el banquillo. Hasta el momento, se han anunciado ya otras incorporaciones como las de 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚́𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚, de 24 años, procedente del CDF Helmantico; 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚́𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚, de 24 años, procedente del CDF Helmantico, un delantero muy completo con experiencia en Regional, 3ª RFEF y 2ª RFEF; 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐢𝐥𝐨́𝐧, zamorano de 24 años, procedente del CD Barco (3ªRFEF G.1), con el que luchó hasta las dos últimas jornadas por una plaza en el play off de Ascenso a 2ª RFEF; 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫, de 23 años, procedente del River Zamora FS; Aziz Zaim, de 24 años, procedente del Ciudad Rodrigo y formó parte del primer equipo del Zamora C.F. en la antigua Segunda B (20/21).

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Además continuarán en la plantilla del Noname 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐥𝐡𝐚𝐝𝐣𝐢, que llegó a mitad de temporada pasada y en los 15 partidos disputados marcó cinco goles; 𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 continuará una temporada más en el Club en el que acumula 80 partidos (41 goles); 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐋𝐚́𝐳𝐚𝐫𝐨 continuará una temporada más en el Noname Club que cumplirá su tercera temporada defendiendo la portería Nonamer; el defensa central 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐚𝐠𝐡𝐫𝐢𝐬𝐬𝐢; 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐢𝐚𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨, en su primera temporada fue una pieza clave en el centro del campo, y fue el cuarto jugador con más minutos (2.014’); 𝐀𝐬𝐢𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨, el jugador con más minutos disputados (2.520’).