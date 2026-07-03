Rosalía revoluciona la grada del España-Austria con su bufanda en la cabeza y bailando 'Despechá' con Penélope Cruz y Javier Bardem

Rosalía no necesitó micrófono para adueñarse del España-Austria del Mundial 2026. La cantante catalana apareció este jueves en la grada del SoFi Stadium de Los Ángeles y convirtió el 3-0 de la Selección en una postal de fútbol, moda y cultura pop. La Roja ganó con autoridad y selló su pase a octavos, pero la imagen que más circuló fuera del césped fue otra: Rosalía con una bufanda de España en la cabeza, camiseta blanca vintage de la Selección y bailando ‘Despechá’ junto a Penélope Cruz y Javier Bardem.

La artista, que se encuentra en EEUU con su gira LUX Tour, acudió al estadio muy bien acompañada. A su lado estaban Penélope Cruz y Javier Bardem, dos de los españoles más internacionales de Hollywood, y también coincidió con Alexia Putellas, con quien se hizo fotos en una de las imágenes más celebradas de la noche. La doble Balón de Oro fue otro de los grandes reclamos de una grada que, por momentos, parecía más una alfombra roja que una eliminatoria mundialista.

El 'look' de Rosalía en el Mundial fue, directamente, el gran comentario 'fashion' de la jornada. La cantante apostó por una camiseta blanca 'vintage' de la Selección Española y remató el estilismo con una bufanda de España colocada sobre la cabeza, a medio camino entre pañuelo, gesto fan y declaración estética. Un detalle muy LUX, muy Rosalía y muy viral, que ya se ha convertido en una de las imágenes del torneo.

Lluvia de estrellas

La noche dejó también un auténtico desfile de famosos. Además de Rosalía, Penélope Cruz, Javier Bardem y Alexia Putellas, en el estadio se dejaron ver nombres como Ridley Scott, James Corden, Timothée Chalamet, Carles Puyol, David Villa, Míchel Salgado y Fernando Hierro. También estuvo el cantante Moisés López, de Fuerza Regida, que coincidió con Rosalía y se fotografió con ella, ambos luciendo camisetas de España. A la escena se sumaron los nombres institucionales del fútbol: la cantante se hizo fotos con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Rosalía no se limitó a mirar el partido. En los pasillos del SoFi Stadium se paró con aficionados, posó para fotos y firmó camisetas de la Selección. Una camiseta autografiada por los jugadores siempre es un tesoro, pero una firmada por Rosalía, en plena era LUX, empieza a jugar en otra liga.

Euforia con cada gol

Sobre el césped, España también puso de su parte para que la noche acabara en fiesta. Mikel Oyarzabal abrió el marcador en el minuto 36, Pedro Porro amplió la ventaja en el 66 y el propio Oyarzabal cerró el 3-0 en el 89. Cada gol fue celebrado por Rosalía, Penélope y Bardem con aplausos, risas y esa euforia reconocible de quien vive un partido grande lejos de casa. La guinda llegó después, cuando sonó 'Despechá' y los tres se dejaron llevar por el himno más festivo de la catalana.

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Penélope Cruz también quiso dejar constancia del momento en Instagram con una foto junto a Rosalía y un mensaje tan simple como efectivo: "Vamoooooos España!!!! Felicidades!!!". La publicación terminó de convertir la escena en viral: dos iconos españoles, una campeona como Alexia Putellas, una bufanda en la cabeza, una victoria mundialista y Los Ángeles como escenario.