Pire firma por el CD Villaralbo "B": Otro fichaje para el filial azulón de cara al debut en Liga Regional Aficionados

El CD Villaralbo "B" ha anunciado este viernes la firma de David Fernández, conocido deportivamente como "Pire", de cara a la próxima temporada para reforzar el bloque que dirigirá Álvaro Vacas en Liga Regional de Aficionados.

Pire es un jugador formado en las categorías inefriores del San Lorenzo que dio el salto al fútbol aficionado con el Moraleja CF, conjunto en el que militó la pasada campaña en categoría autonómica.

Futbolista de banda derecha, principalmente ocupando el puesto de lateral, Pire destaca por su capacidad ofensiva, velocidad y recorrido. Características que, junto con la experiencia acumulada en temporadas anteriores, tratará de poner al servicio del filial azulón en su debut en la Liga Regional de Aficionados. Una competición en la que harán falta también "la visión positiva, el trabajo diario y el compromiso" que destaca su nuevo club en el anuncio de su contratación.