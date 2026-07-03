El Trofeo "Excma. Diputación de Zamora" de paleta cuero arranca en Morales del Vino: estos fueron los primeros resultados

El Campeonato "Excelentísima Diputación de Zamora" de paleta cuero ya está en marcha. El torneo, que se disputa en el frontón "José Ramos" de Moraleja del Vino, puso su inicio en una jornada cargada de emociones con dos resultados.

Un estreno con nivel

El estreno, que tuvo lugar este jueves, tuvo varios protagonistas de duelos bastante igualados que se resolvieron tras una bonita disputa ante la pared. Así, en el Grupo A, Sabino y Chamorro superarían a Santos y Fase por un 15-10 y 15-11 que inauguraba la jornada; mientras que, en el segundo enfrentamiento del día, el envite fue más parejo. Toñín y Garrido tuvieron que trabajar duro para, dentro del Grupo B, ganar a Pepe y Martín por 15-12 y 15-13.

Próxima jornada

Con estos tantos quedó inaugurado un Campeonato "Excelentísima Diputación de Zamora" de paleta cuero que se reanudará el próximo jueves en el mismo escenario.