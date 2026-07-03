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Omar Lo jugará con Paukste en Gipuzkoa

Fueron piezas importantes en el CB Zamora en las últimas campañas

Omar Lo, en el Ángel Nieto

Omar Lo, en el Ángel Nieto / José Luis Fernández

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Askatuak Gipuzkoa y Omar Lo han alcanzado un acuerdo para la incorporación del jugador senegalés de cara a la temporada 2026-2027 en Primera FEB.

Omar Lo (2,06m, 1997) juega en la posición de ala pívot y llega procedente del CB Zamora, equipo en el que ha militado las dos últimas temporadas y donde ha coincidido los dos años con el pívot Jonás Paukste, otra de las incorporaciones del club vasco para el curso 2026/2027.

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Esta última temporada Omar Lo ha promediado 8,2 puntos y 4,3 rebotes por partido.

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